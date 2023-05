Letícia Colin conta detalhes sobre parto adiantado de filho e diverte ao revelar sua maior preocupação

Letícia Colin foi convidada do 'Que História É Essa, Porchat?' e divertiu a plateia com a história

Letícia Colin (33) contou detalhes do nascimento do seu primeiro filho nesta terça-feira, 17, em sua participação no programa "Que História É Essa, Porchat?". A atriz divertiu os convidados e a plateia ao contar como foi sua experiência

Isso porque, Uri, fruto do relacionamento com Michel Melamed, acabou chegando três semanas antes do esperado, dando um susto nos futuros papais: "Eu conversei com a minha barriga, falei com o bebê: 'filho, se você quiser vir, já vem. Mamãe tá supercansada'. Me arrependi na hora de ter dado essa intimidada!", começou a atriz.

"Ele veio mesmo e veio. Mete o pé, pum. Quando eu pensava isso, eu comecei a sentir uma água. 'Era obra, infiltração'. Mas não, minha bolsa tinha estourado. É uma água quente que sai, pensei que talvez fosse melhor acordar o Michel agora. Ele levantou meio perdido, ligando para a médica, dizendo para contar o horário das contrações. Olhei para o chão e tinha uma coisa muito estranha, porque existem três sinais sagrados que dizem que a criança nascerá: contração, estourar bolsa e tampão cair. Ela tinha percebido que o tampão havia caído", acrescentou

Como a chegada foi adiantada, Letícia acabou pensando menos no que viria por aí com o parto e mais em outras coisinhas, como na festa pós-nascimento, na maquiagem que usaria nesse momento, no tampão de gravidez que caiu quando a bolsa estourou e até no signo da criança, que agora seria Escorpião em vez de Sagitário.

