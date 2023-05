Letícia Colin impressiona fãs em rara aparição com a mãe: "Que linda!"

Atriz Letícia Colin impressiona seguidores em aparição rara com a mãe em São Paulo; confira!

Na noite da última quarta-feira, 09, a atriz Letícia Colin (33) compartilhou um vídeo para mostrar um pouco dos detalhes do evento de uma marca de joias que prestigiou em São Paulo. Contudo, sua mãe, dona Analdina, foi quem chamou atenção e deixou todos perplexos.

A professora de educação física posou ao ladinho da herdeira e logo os admiradores notaram os traços que mãe e filha possuem em comum. "Noite especial com minha Dona Ana!!! No rooftop do hotel Fasano!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Logo, os fãs da famosa encheram a caixa de comentários: "Lindas e amadas demais", comentou Sabrina Sato (42). "Lindas!!! Amei conhecer a Ana, Feliz Dia das Mães!", desejou Kika Sato. "Que lindas! Sua mãe é uma princesa", se surpreendeu uma terceira.

Ainda na última semana, Letícia surgiu ao lado do herdeiro, Uri, de 3 anos. O pequeno esbanjou simpatia e fofura ao aparecer animado com a ida ao teatro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LETÍCIA COLIN:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Colin (@leticiacolin)

Letícia Colin exibe corpo real em dia de folga na praia

Letícia Colin deixou os fãs perplexos ao publicar um registro raríssimo em que surge exibindo o corpo real com um biquíni mínimo em uma praia do Rio de Janeiro. Na ocasião, a atriz aproveitou o momento de lazer para renovar o bronze, comer milho e ainda mergulhar no mar enquanto desfrutavada da companhia da família.

"Viva a folga, viva o Rio. #praia#sol#protetorsolar #familia", disparou ela exibindo suas tatuagens estratégicas em um biquíni florido.