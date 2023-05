Letícia Colin leva o filho ao teatro na companhia da mãe: ''Aprendo, reinvento e emociono''

Atriz Letícia Colin mostra ida ao teatro com o herdeiro, Uri, de 3 anos, e sua mãe, Analdina Colin, e encanta ao exibir o pequeno tocando bateria

Sucesso em Todas as Flores, atriz Letícia Colin (33), intérprete de Vanessa na primeira novela original do Globoplay, postou uma sequência fofa de fotos em família!

Nos cliques, publicados em sua conta oficial no Instagram, a artista surgiu ao lado do herdeiro com o ator Michel Melamed (47), Uri, de 3 anos, e sua mãe, Analdina Colin. O pequeno esbanjou simpatia e fofura ao aparecer animado com a ida ao teatro, batendo o maior papo com os atores do espetáculo no camarim, tocando bateria, além de posar agarradinho com a avó e a mãe.

"Ahhhh esse pequeno no teatro… a gente, essas três gerações juntas!!! Quanta coisa aprendo, reinvento e emociono. Obrigada, vida e palco!!! E sim: vem um baterista aí", escreveu Colin na legenda da postagem.

Recentemente, Letícia deixou os fãs surpresos ao curtir uma publicação criticando o rumo que Travessia, novela que chegou ao fim na Globo na sexta-feira, 05, levou. A publicação dizia: "Acho que já podemos torcer para que a Globo nunca mais permita que os autores tentem abordar de novo tecnologia nas novelas, né?"

Segundo a atriz, curtiu o post sem querer. "Sou a favor da liberdade de expressão, da opinião sincera do público, da internet, e suas pérolas. Obviamente embarreirando discursos de ódio", afirmou.

Confira as fotos de Letícia Colin com o filho e a mãe:

Filho de Letícia Colin esbanja fofura ao aprender a escovar os dentes

A atriz Letícia Colin encheu seu feed de amor ao dividir com seus seguidores mais um momento encantador de seu filho com Michel Melamed, o pequeno Uri, de apenas 3 anos!

No vídeo, publicado em seu perfil no Instagram, a família aparece em um consultório odontológico e o garotinho está aprendendo a escovar os dentes. Na legenda do post, a mamãe coruja se derreteu pelo herdeiro, que esbanja fofura com a ótima dicção.

"1 minuto e 30 de fofura e amor dentário. Ensine seu filhote a escovar os dentes! É um ato de amor pra vida inteira. Nesse dia sai do consultório renovamento os laços com meus cuidados também. Obrigada super dentista Claudia Souza", disse Colin, agradecendo à profissional.