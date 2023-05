Letícia Colin encanta ao mostrar o filho aprendendo a escovar os dentes: ''Uma figura!''

Filho da atriz Letícia Colin, Uri esbanja fofura em vídeo ao aprender a escovar os dentes e chama atenção pela dicção

A atriz Letícia Colin (33) encheu seu feed de amor na quarta-feira, 03, ao dividir com seus seguidores mais um momento encantador de seu filho com Michel Melamed (47), o pequeno Uri, de apenas 3 anos!

No vídeo, publicado em seu perfil no Instagram, a família aparece em um consultório odontológico e o garotinho está aprendendo a escovar os dentes. Na legenda do post, a mamãe coruja se derreteu pelo herdeiro, que esbanja fofura com a ótima dicção.

"1 minuto e 30 de fofura e amor dentário. Ensine seu filhote a escovar os dentes! É um ato de amor pra vida inteira. Nesse dia sai do consultório renovamento os laços com meus cuidados também. Obrigada super dentista Claudia Souza", disse Colin, agradecendo à profissional.

Os fãs também babaram por Uri nos comentários. "O tom de voz é tão lindo! Fofura máxima no meu feed", disse Juliana Silveira. "O vídeo mais fofo que eu vi hoje", "Amo que seu filho tem entre 3 e 30 anos", "Uri é tão especial! Fofo", "Ele é muito interativo! Uma figura!", "A dicção do seu filho é inacreditável kkkk que espetáculo, meu Deus", "Um amor de criança", destacaram.

Confira o vídeo fofíssimo do filho de Letícia Colin:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Letícia Colin (@leticiacolin)

Letícia Colin exibe corpo real em dia de folga na praia

Letícia Colin deixou os fãs impactados no feriado da última segunda-feira, 01, ao publicar um registro raríssimo em que surge exibindo o corpo real com um biquíni mínimo.

A atriz que interpreta a vilã, Vanessa da Cruz em Todas as Flores, do Globoplay, apareceu em uma praia do Rio de Janeiro renovando o bronze, comendo milho e aproveitando o cenário paradisíaco na companhia da família. Feliz da vida, ela posou de frente e de costas exibindo uma beleza natural impressionante.