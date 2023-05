Letícia Colin se explica por curtida em post criticando 'Travessia'

'Sou fã dos meus colegas' explicou a atriz em um post nas redes sociais neste domingo, 07

Letícia Colin (33) deixou os fãs surpresos ao curtir uma publicação criticando o rumo que 'Travessia', novela que chegou ao fim na Globo nesta sexta-feira, 05, levou. Em uma publicação feita neste domingo, 7, a atriz de 'Todas as Flores' explicou.

Segundo Letícia, a curtida na publicação que dizia: "Acho que já podemos torcer para que a Globo nunca mais permita que os autores tentem abordar de novo tecnologia nas novelas, né?", foi errada.

"Sou a favor da liberdade de expressão, da opinião sincera do público, da internet, e suas pérolas. Obviamente embarreirando discursos de ódio", afirmou.

A publicação dizia que 'Travessia' era mais um exemplo de como aplicar tecnologia nas tramas das novelas não funciona. Letícia reforçou que "se solidariza quando uma obra não cai no gosto do público".

"Desbravar um oceano em noite de mar bravo, céu cheio de tempestade, é ainda mais honroso. Viva a travessia que cada um desses artistas passou, transmutou e viveu", afirmou Letícia Colin

Por fim, ela ainda disse que, de um jeito ou de outro, uma novela sempre vira estrela no céu.

Oi gente tuiteiraaaa❤️

Cooom certeza curti errado post de crítica à Travessia. Sou a favor da liberdade de expressao, da opinião sincera do público, da internet e suas pérolas,

obviamente embarreirando discursos de ódio.

Segue no prox :) — Letícia Colin (@LeticiaColin) May 7, 2023

Novela,de um jeito ou de outro, sempre vira estrela no céu. 💘💘💘 — Letícia Colin (@LeticiaColin) May 7, 2023

Rosto do bebê de Chiara no último capítulo gera comentários

Os telespectadores ficaram em choque com a aparência do bebê de Chiara (Jade Picon) e Ari (Chay Suede) no último capítulo da novela Travessia, da Globo. O rosto do bebê gerou repercussão na internet após ter sido criado com computação grávida. O público não aprovou a aparência do bebê e criticou a cena.

Nas redes sociais, os internautas fizeram críticas. “Ficou horrível”, disse um. “Que coisa absurda”, afirmou outro. “Mal gosto total substituir um bebê humano por isso”, comentou mais um. “A Globo perdeu contato com mães de recém-nascido para contatar e fazer algumas cenas? Agora é só esses bebês de CGI... É uma vergonha”, declarou outro internauta.