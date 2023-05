Com bolo caseiro, Thaila Ayala e Renato Góes celebram o primeiro mês de vida da filha: "Amor"

Nas redes sociais, a atriz Thaila Ayala mostrou os detalhes do primeiro mesversário da filha caçula, Tereza

Tereza, a filha caçula de Thaila Ayala (37) e Renato Góes (36), completou seu primeiro mês de vida nesta segunda-feira, 15, e os papais corujas fizeram questão de comemorar a data.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou alguns cliques com a herdeira, o marido e o filho mais velho, Francisco (1), além do bolo caseiro que preparou para celebrar o mesversário da menina, e se derreteu.

"1 mês de Tereza e teve mais um experimento que não deu muito certo, mas saiu um bolinho desmoronando, porém cheio de amor da mamãe aqui!", disse a mamãe na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com os cliques e parabenizaram Tereza e os papais. "Viva Tereza", disse uma seguidora. "Ai que fofura. Parabéns, Tetê", escreveu outra. "Família linda. Que Deus abençoe", comentou uma fã. "Olha a carinha do Francisco. Que lindos", falou mais uma.

Confira as fotos do mesversário de Tereza:

Corpo pós-parto

A atriz Thaila Ayala, que recentemente deu à luz sua segunda bebê, desta vez, uma menina, deixou os fãs chocados pelo corpo menos de um mês após o nascimento da caçula Tereza. Na manhã da última terça-feira, 09, a artista compartilhou uma série de cliques em que aparece com um look pink de calça e colete com botões.

Em alguns registros, publicados em seu perfil no Instagram, a mãe coruja posou com o primogênito Francisco, de um ano e cinco meses, também do casamento com o ator Renato Góes. "Depois do nascimento da Tereza pela primeira vez tirei o pijama e coloquei meu look completo. Como é importante a gente se sentir linda, feminina e confortável nesse momento tão especial", disse ela.

