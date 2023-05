Thaila Ayala encanta ao mostrar momentos em família antes do parto de segunda filha

Atriz Thaila Ayala e o ator Renato Góes também são pais de Francisco, que tem um ano

Nesta segunda-feira, 1, a atriz Thaila Ayala (37) decidiu encantar seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar alguns registros de momentos que antecederam o parto de sua segunda filha com o ator Renato Góes, Tereza, que nasceu no último dia 16 de abril. Além da mais nova integrante da família, os dois também são papais de Francisco, que está com um aninho de idade.

Em seu perfil oficial no Instagram, Thaila aparece na banheira com contrações, o caminho que o casal fez até o hospital, o aplicativo que usou para mostrar e contar as contrações do dia, a família já reunida e a atriz com o barrigão que não tem mais.

“Da saga Tereza entra em trabalho de parto por favorzinho: - 1 banheira com contração louca ritmada e dolorida que só. / - 2 a caminho do hospital com 2cm de dilatação. / 3- caminhada debaixo de chuva com capa de chuva mesmo. / 4- mais banheira em família. / 5 - app de contração que deixa a gente doida. Ainda teve Acupuntura, óleo de canela, óleo de rícino, agachamento e por aí vai”, escreveu a atriz na legenda da publicação que deixou os seguidores apaixonados.

“Estou amando ver toda essa saga de vocês com a chegada de Tereza”, “O print do app de contrações! É louco colocar um filho no mundo, né?”, “Você vai fazer o seu relato de parto? Adoraria escutar, estou quase parindo meu segundo filho também”, “Parabéns pelo baby e desde já que Deus abençoe muito a sua família” e “Que traga paz, luz e muitas felicidades aos dois” são apenas algumas das mensagens enviadas pelos internautas.

Veja a publicação compartilhada pela atriz Thaila Ayala mostrando alguns momentos que antecederam ao parto de Tereza, segunda filha com o ator Renato Góes:

Thaila Ayala emociona ao exibir encontro dos filhos com Renato Góes

O primogênito de Thaila Ayala e Renato Góes, Francisco, de um ano, conheceu a irmã recém-nascida, Tereza, ainda na maternidade. No dia 23, os atores compartilharam um vídeo do encontro e emocionaram com tanto amor.

No registro, o pequeno surgiu todo contente entrando no quarto do hospital enquanto a mamãe levava a irmã no colo, enrolada em um cobertor. Encantando, Francisco fez carinho na bebê. "O grande encontro! Tereza & Chico", mostraram os papais do casal. Nos comentários, os internautas admiraram o vídeo cheio de carinho e ternura da família. "Que belezura! Muita felicidade", escreveu Ivete Sangalo. "Quanta sorte", disse Renato Góes. "Que lindo", babaram os fãs.