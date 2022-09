Tays Reis explode o fofurômetro ao postar sequência de cliques da filha, Pietra: "É muito linda"

A cantora Tays Reis encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos encantadoras da filha, Pietra

Tays Reis (27) explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta segunda-feira, 26, ao compartilhar uma sequência de cliques fofos da filha, Pietra (1 mês), fruto de seu relacionamento com o cantor Biel (26).

Nas fotos encantadoras publicados no Instagram da cantora, a menina aparece usando um look todo branco e uma tiara de laços da mesma cor. Em alguns registros, a bebê também surge sorridente, deixando os seguidores encantados.

Ao publicar as imagens, Tays aproveitou para brincar sobre as bochechas da herdeira. "Segundouuuu! Que Papai do Céu, proteja minhas bochechas, pois tem muita gente querendo mordê-las", se derreteu a mamãe coruja na legenda.

Nos comentários, os fãs se derreteram. "É muito linda", disse uma seguidora. "Que fofura", escreveu outra. "Princesa linda e abençoada, simplesmente perfeita. É muita fofura", falou uma internauta. "Perfeita, e o sorriso dele", comentou mais uma.

Confira as fotos fofas da filha de Tays Reis:

Encontro com Biel antes de 'A Fazenda'

Recentemente, Tays surpreendeu os fãs ao compartilhar cliques antigos ao lado de Biel antes deles imaginarem que viveriam um romance. Na lembrança de 2016, os artistas aparecem no palco no carnaval de Salvador. Na época, o cantor fez uma participação na apresentação da cantora. "Alguém aí acredita em Destino??? Eu e @biel em 2016, no camarote do carnal de Salvador!", escreveu ela na legenda da publicação.

