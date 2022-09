Tays Reis relembra encontro com Biel antes de 'A Fazenda': ''Destino?''

A cantora Tays Reis resgatou fotos de 2016 ao lado de Biel antes deles se relacionarem durante o programa A Fazenda

Nesta sexta-feira, 23, Tays Reis (27) surpreendeu os fãs ao compartilhar cliques antigos ao lado de Biel (26) antes mesmo dos dois imaginarem que viveriam um romance, e até mesmo que teriam uma filha juntos!

Na lembrança de 2016, os artistas aparecem no palco no carnaval de Salvador. Na época, o cantor fez uma participação na apresentação da cantora.

"Alguém aí acredita em Destino??? Eu e @biel em 2016, no camarote do carnal de Salvador!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores do casal se impressionaram. "O mundo dá tantas voltas", "O destino estava marcado", "Que tbt incrível!", "O olhar dele e essa conversinha no ouvido já diz tudo", dispararam eles.

Vale lembrar que o casal se reencontrou no reality show A Fazenda, da Record TV, e iniciaram um relacionamento durante o confinamento. Após um período separados, eles retomaram o romance e deram às boas-vindas a filha, Pietra, de 2 meses.

TAYS REIS E BIEL CELEBRAM O SEGUNDO MÊS DE VIDA DA FILHA, PIETRA

Dia de festa! Pietra, filha de Biel (26) e Tays Reis (27) completou mais um mês de vida e ganhou uma festa temática dos papais corujas. Para comemorar os dois meses, o casal vestiu a herdeira com macacão vermelho e compôs o look com uma tiara da mesma cor, com detalhes de cereja. A cantora também surgiu usando uma blusa e óculos vermelhos, além de uma calça jeans com cerejas estampadas. Já o papai, apostou em uma camiseta branca, calça jeans e boné.

