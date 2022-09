Tays Reis se derrete ao fazer fotos fofíssimas da filha tomando banho: ''Mãe ama!''

Tays Reis deixou seus seguidores babando ao publicar uma foto encantadora da filha, Pietra, tomando banho

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 14h12

Nesta quinta-feira, 15, Tays Reis (27) usou suas redes sociais para se derreter pela filha, Pietra (1 mês), ao publicar uma foto da pequena tomando banho.

Na imagem, a menina aparece deitadinha em uma boia, de bruços, esbanjando fofura com suas gordurinhas nos bracinhos e suas grandes bochechas. A mamãe babona ainda publicou um vídeo onde a pequena aparece colocando a mão na boca, mostrando toda a sua inteligência.

Na legenda, a mamãe babona escreveu: "Bom dia. A pediatra me perguntou se ela já leva aa mãozinha na boca. ARRASTE para o lado aí. Mãe ama!". O papai de Pietra, Biel (26), também não se aguentou ao ver a filha no banho e se derreteu: "Melhor momento do dia!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Fofa!", disse um. "Tão linda com essas dobrinhas!", escreveu outro. "Uma princesa!'', falou um terceiro.

Confira as fotos que Tays Reis fez da filha tomando banho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tatá ☀️ (@taysreis)



Tays Reis compartilha fotos do ensaio newborn da filha

Recentemente, Tays Reis encantou seus seguidores ao compartilhar novas fotos do ensaio newborn que fez da filha, Pietra. Nas imagens, a pequena aparece com uma blusinha rendada, fralda e laço no cabelo e deixou seus seguidores babando com tanta fofura.

"Parece uma bonequinha", "Toda perfeitinha" e "Que explosão de fofura", foram só alguns dos comentários que a pequena recebeu no post.

