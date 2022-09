Tays Reis compartilha novas fotos do ensaio newborn da filha: ''Boneca''

A mamãe de primeira viagem Tays Reis derreteu o coração dos seguidores com fotos inéditas da filha, Pietra

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 18h27

É iti malia atrás de iti malia! Tays Reis (27) encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos do ensaio newborn da filha, Pietra. A mamãe coruja se derreteu com as imagens da herdeira e fez questão de dividir com os fãs.

Para a sessão de fotos, a pequena de apenas um mês usou uma blusinha rendada, fralda e laço no cabelo. Aproveitando um cochilo, ela posou deitadinha e explodiu o fofurômetro.

"Nesse dia, eu vivi essas fotos num soninho. E agora, estou compartilhando ao som do pianinho", brincou a cantora na legenda da publicação.

E claro que não demorou muito para os internautas lotarem os comentários. "Parece uma bonequinha de porcelana de tão linda", "Toda perfeitinha, sou apaixonada demais", "Que explosão de fofura", "Coisa linda meu Deus", dispararam eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pietra dos Reis Marins☁️ (@reismarinspietra)

TAYS REIS VOLTA A TREINAR UM MÊS APÓS O NASCIMENTO DA FILHA

Um pouco mais de um mês após o nascimento da filha, Pietra, a cantora Tays Reis (27) contou aos seguidores que voltou a treinar. A ex-participante do reality show A Fazenda compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece em frente ao espelho da academia, e celebrou. "Voltei aos treinos", escreveu ela na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!