Tays Reis combina look de vaquinha com a filha, Pietra: ''Duas princesas''

A cantora Tays Reis compartilhou lindos registros com a filha e encantou os seguidores ao combinar o look com Pietra

Tays Reis (27) encantou os seguidores ao abrir um álbum de fotos com a filha, Pietra, de dois meses. A influenciadora combinou look com a herdeira e arrancou elogios.

Para a ocasião, mãe e filha usaram pijamas com estampa de vaquinha e derreteram o coração dos fãs. "Acordamos assim hoje kkkkkk Bom diaaaaaaaa!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Fazendo caras e bocas, as duas esbanjaram beleza e fofura. Biel (26) fez questão de comentar no post. "QUE DELICIAAAA", disse ele.

E claro que os admiradores também foram só elogios. "Coisa mais linda do mundo", "As Princesas que a Disney ainda não tem!", "As duas são lindas demais", "Que maravilha!", dispararam eles.

FILHA DE TAYS REIS EXPLODE O FOFURÔMETRO AO SURGIR DE GIRAFA

Tays Reis (27) resolveu derreter o coração dos seguidores com um novo registro da filha, Pietra, fruto do seu relacionamento com Biel (26). A mamãe coruja flagrou uma cena fofíssima da herdeira e encantou. Nas imagens, a bebê aparece dormindo enquanto veste um body felpudo de girafa. "Haaaaaaa quem que guenta véi? Se vc acha que essa girafa merece emoticons fofinhos", escreveu a cantora na legenda.

