Tata Estanieck apaixona web ao publicar foto de Bia com o irmãozinho Caio

Influenciadora Tata Estanieck registou momento de amor entre irmãos Bia e Caio

Radiante com a chegada do filho Caio, a influenciadora digital Tata Estanieck compartilhou um momento especial entre o bebê e a filha, Beatriz. A conexão de irmãos acalentou o coração dos seguidores dela e do humorista Julio Cocielo.

Ainda no hospital, segurando o irmãozinho no colo, Bia posou para as fotos e emocionou a mamãe de segunda viagem."Eu amo mais que tudo nesse mundo! Só de escrever essa legenda meus olhos encheram de lágrimas! Que Deus abençoe e proteja vocês, meus filhos. Que vocês sejam melhores amigos e contem comigo para sempre", escreveu na legenda da publicação.

Ele nasceu neste domingo, 21, e é fruto do amor do casal de famosos, que começou a se relacionar em 2018 e deu à luz Bia em 2020. "Nossa família agora tá completa, seja bem-vindo, Caio", escreveram os papais ao anunciarem o nascimento do herdeiro."Ele é perfeito", disse Tata ao fazer uma selfie com o filho no colo.

A apresentadora do 'PodDelas' também elogiou a equipe da maternidade, contando que o trabalho de parto durou 23 horas. "Conseguimos meu segundo parto normal, que eu tanto queria", disse ela, afirmando que faria um relato do momento com mais calma.

Veja fotos: