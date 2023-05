Nasceu! Tata Estaniecki e Cocielo anunciam chegada do filho: ''Família completa''

Tata Estaniecki e Cocielo encantam ao mostrarem o filho, Caio, após o nascimento

O segundo filho de Tata Estaniecki e Cocielo nasceu! Neste domingo, 21, os influenciadores anunciaram a chegada de Caio com fotos da família ainda na maternidade babando pelo recém-nascido.

Juntos desde 2018, os digitais influencers já eram papais de Beatriz, que nasceu em abril de 2020. A menina, de 3 anos, também apareceu curtindo o irmãozinho.

"Nossa família agora tá completa, seja bem-vindo, Caio", escreveram os papais ao surgirem radiantes com os herdeiros e celebrando o aumento da família. "Ele é perfeito", disse Tata ao fazer uma selfie com o filho no colo.

Nos comentários da publicação, os internautas também comemoraram a chegada do caçula. "Que amor", disseram. "Que família linda", admiraram outros.

Veja as fotos:

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo celebram aniversário da filha com festinha simples

Os influenciadores digitais Tata Estaniecki (29) e Júlio Cocielo (29) tem motivos de sobra pra comemorar! Além de aguardarem a chegada do segundo filho com a gestação do pequeno Caio, o casal também celebrou o aniversário da primogênita, Beatriz, que completa 3 anos no dia 18 de abril.

Pelas redes sociais, eles mostraram detalhes da celebração simples para comemorar a vida da menina. Na mesa, o bolo caseiro e os pacotinhos de pipoca foram personalizados com fotos do rostinho de Bia. Além disso, o casal também apostou em flores amarelas para compor a decoração.

Na legenda, Tata e Júlio, casados desde 2018, se derreteram pela herdeira: “Bia, nossa alegria em forma de pessoa! Que Papai do céu te conserve iluminada e abençoada desse jeitinho! Somos muitos felizes por sermos seus papais! Obrigada por ter nos escolhido! Viva seus 3 aninhos”, escreveram nos registros tirados pelo fotógrafo Whagner Duarte, em que aparecem abraçadinhos em família

Nos comentários, fãs do casal aproveitaram para desejar um feliz aniversário para Bia: “3 anos já? O tempo passa rápido demais”, disse um seguidor de longa data. “A criança mais incrível da internet”, elogiou mais uma. "A Bia é tão ícone que o tema do aniversário dela, é "Bia"”, brincou uma terceira. "Viva a Bia", disse mais um.