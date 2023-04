Tata Estaniecki e Júlio Cocielo celebram aniversário da filha com festinha simples

Influenciadores digitais Tata Estaniecki e Júlio Cocielo se derretem na comemoração do aniversário da primogênita, Beatriz: “Viva seus 3 aninhos”

Os influenciadores digitais Tata Estaniecki (29) e Júlio Cocielo (29) tem motivos de sobra pra comemorar! Além de aguardarem a chegada do segundo filho com a gestação do pequeno Caio, o casal também celebrou o aniversário da primogênita, Beatriz, que completa 3 anos nesta segunda-feira, 18.

Pelas redes sociais, eles mostraram detalhes da celebração simples para comemorar a vida da menina. Na mesa, o bolo caseiro e os pacotinhos de pipoca foram personalizados com fotos do rostinho de Bia. Além disso, o casal também apostou em flores amarelas para compor a decoração.

Na legenda, Tata e Júlio, casados desde 2018, se derreteram pela herdeira: “Bia, nossa alegria em forma de pessoa! Que Papai do céu te conserve iluminada e abençoada desse jeitinho! Somos muitos felizes por sermos seus papais! Obrigada por ter nos escolhido! Viva seus 3 aninhos”, escreveram nos registros tirados pelo fotógrafo Whagner Duarte, em que aparecem abraçadinhos em família

Nos comentários, fãs do casal aproveitaram para desejar um feliz aniversário para Bia: “3 anos já? O tempo passa rápido demais”, disse um seguidor de longa data. “A criança mais incrível da internet”, elogiou mais uma. "A Bia é tão ícone que o tema do aniversário dela, é "Bia"”, brincou uma terceira. "Viva a Bia", disse mais um.

Vem bebê por aí!

Em conversa com a CARAS Brasil, o youtuber Júlio Cocielo abriu o coração e revelou que está ansioso pelo nascimento do segundo filho, Caio, fruto do relacionamento com a influenciadora digital e apresentadora Tata Estaniecki.

Júlio, que recentemente participou da dublagem brasileira do filme 'Dugeons & Dragons: Honra entre Rebeldes', contou que espera ver a reação da primogênita Beatriz ao conhecer o irmãozinho. Além disso, ele revelou que pretende ter um ano mais tranquilo no trabalho para receber o pequeno.