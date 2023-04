Júlio Cocielo reflete sobre chegada do segundo filho: 'Ansiedade é menor'

Em entrevista à CARAS Brasil, Júlio Cocielo também celebrou dublagem no filme Dugeons & Dragons: Honra entre Rebeldes

Ansioso pelo nascimento de Caio, o youtuber Júlio Cocielo (29) diz estar preparando um ano mais calmo em relação ao trabalho. Ele, que recentemente atuou na dublagem brasileira do filme Dugeons & Dragons: Honra entre Rebeldes, não esconde a curiosidade em ver a reação de Beatriz (2), sua primeira filha com Tata Estaniecki (29), com a chegada do irmãozinho.

"Para o homem a ansiedade é um pouco menor, ela é mais forte próximo da data do nascimento", explica Júlio Cocielo , em conversa com a CARAS Brasil. "Mas, estou curioso para saber a relação entre o Caio e a Bia. Criar um a gente já entendeu como faz, mas não sabemos como vai ser os dois."

Agora, o youtuber afirma que pretende ter um ano mais leve a partir de maio, mês em que o segundo filho deve chegar. Ele está preparado para trabalhar de casa, e continuar com vídeos em seu canal do YouTube, que abriram o leque para os jogos on-line. Nas redes sociais, tanto Cocielo quanto Tata possuem milhões de seguidores e encantam a todos com os vídeos ao lado da primogênita.

"Temos um cuidado em não mostrar algumas coisas básicas, como uniforme de escola. A Bia gosta, ela faz questão de aparecer", assegura. "Tomamos cuidado, as pessoas falam 'você é famosa' e a gente dá uma brecada, com o tempo ela vai entender, mas agora não é o momento."

Apesar de todo o sucesso nas redes com a família, Cocielo diz que não há um projeto ao lado da esposa no horizonte, apesar de já terem pensado em trabalhar juntos no teatro, com uma peça de comédia inspirada em uma sessão de terapia de casais. No entanto, ele afirma que agora será necessário esperar os filhos crescerem para poderem tirar a ideia do papel.

"Tenho vontade de voltar para o teatro, eu amo essa resposta em tempo real", acrescenta ainda o youtuber. Ele afirma que gostaria de receber novas oportunidades para a dublagem, e que está disposto a estudar a técnica para conseguir falas maiores em outros filmes.

Nascido em Osasco, região metropolitana de São Paulo, Cocielo criou o Canal Canalha em 2011, após ser incentivado por alguns amigos. Na época, seu primeiro vídeo teve cerca de 2.000 visualizações, e aos poucos, com colaborações com outros youtubers, conseguiu aumentar seu número de seguidores e alcançar a marca que tem atualmente.

Além disso, o youtuber e influenciador digital já participou do reality show Bake Off Celebridades, no ano de 2021, exibido pelo SBT, e, no mesmo ano, assumiu o comando do programa Encrenca, da RedeTV!, sob direção de João Klebber.

RELEMBRE A HISTÓRIA DE JÚLIO COCIELO E TATA ESTANIECKI

Cocielo e Tata começaram a namorar no início de 2017, e no final do mesmo ano o humorista pediu a influenciadora em casamento em uma viagem à Grécia. Na época, ele compartilhou o pedido em um vídeo publicado em seu canal, que hoje tem mais de 13 milhões de visualizações.

Os dois fizeram uma cerimônia de casamento no ano de 2018 e, desde então, passaram a morar em São Paulo. Em 2019, eles anunciaram a primeira gravidez com um vídeo no canal do YouTube Tacielo, administrado pelos dois.

Beatriz nasceu durante a pandemia de Covid-19 e, em entrevista ao site F5, o youtuber afirmou que a família demorou alguns meses para conhecer a pequena. "Foi bem assustador, mas nós sempre improvisamos com chamada de vídeo."