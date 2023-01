Tata Estaniecki encanta ao exibir a barriguinha da segunda gestação

Com 20 semanas de gestação do segundo filho, Tata Estaniecki dividiu cliques da barriguinha e encantou os fãs

Tata Estaniecki (29), que está à espera de seu segundo filho com Júlio Cocielo (29), encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques da sua barriguinha de grávida.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram na tarde desta terça-feira, 3, a influenciadora digital aparece usando um vestido preto, com recortes nos seios, e mostrou que quando posa de frente a barriga "some".

Já nos outros registros, Tata faz pose de lado e deixa a barriguinha em evidência. "Senhora, aqui é a fila preferenci… arrasta pro lado", brincou a influencer na legenda da publicação. Vale lembrar que ela também é mãe de Beatriz, que está com dois anos.

Tata e Júlio revelaram o sexo do segundo bebê durante uma festa, que contou com a presença dos amigos e familiares e foi transmitida ao vivo no canal do YouTube da família. Com uma chuva de confetes azuis, eles descobriram que o segundo bebê é um menino. "VEM FILHO, já te amamos muito!", escreveram na ocasião.

Confira as fotos da barriguinha de grávida de Tata Estaniecki:

Festa de aniversário

Em novembro do ano passado, Tata Estaniecki completou 29 anos de vida e comemorou a data especial com uma festa luxuosa. A influenciadora digital reuniu os familiares e amigos para comemorar seu aniversário com um jantar chique, e nas redes sociais publicou alguns vídeo com os detalhes da celebração.

"Obrigada Deus por mais um ano abençoado! Sou muito privilegiada de ter essa família e esses amigos que fazem questão de sempre estarem comigo, me prestigiando em todos os momentos! [...]", refletiu ela em um trecho da publicação.

