Com festa luxuosa, Tata Estaniecki comemora a chegada dos 29 anos

Ao lado da família, a influenciadora digital Tata Estaniecki comemorou o aniversário de 29 anos com um festão

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 19h50

Tata Estaniecki completou 29 anos de vida nesta quarta-feira, 16, e comemorou a data especial com uma festa luxuosa.

A influenciadora digital, que está à espera de seu segundo filho com Júlio Cocielo (29), reuniu os familiares e amigos para comemorar seu aniversário com um jantar chique, e nas redes sociais publicou alguns vídeo com os detalhes da celebração.

Ao dividir os detalhes da festa, Tata fez questão de refletir sobre a data. "Obrigada Deus por mais um ano abençoado! Sou muito privilegiada de ter essa família e esses amigos que fazem questão de sempre estarem comigo, me prestigiando em todos os momentos! Conforme a maturidade chega, a gente entende quem realmente são os poucos e bons, os de verdade sabe? A gente fica seletivo sim e passa a dar mais valor ainda pras experiências!", começou ela.

Em seguida, a influencer falou sobre a festa. "Esse ano resolvi fazer algo mais calmo, com um bom jantar e muita fofoca hahaha. Ano que vem se Deus quiser voltamos a programação normal com a melhor Pool Party e 2 nenéns no colo", acrescentou, agradecendo as mensagens de felicitações. "Obrigada cada um que me mandou uma mensagem de carinho ou emanou energias boas mesmo que de longe! Vocês têm um espaço especial no meu coração! Obrigada Deus pela minha família, nem nos meus maiores sonhos poderia imaginar viver tudo isso! #tata29", finalizou.

Tata também postou algumas fotos soprando as velinhas ao lado de Cocielo e da filha do casal, Beatriz (2), e se declarou para a família. "Vocês são tudo pra mim. Sou a pessoa mais realizada do mundoooooo!", declarou.

Confira os detalhes da festa de aniversário de Tata Estaniecki:

