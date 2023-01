Surfista Flávio Nakagima celebra o nascimento do filho, Matteo

Flávio Nakagima mostra as primeiras fotos com o filho recém-nascido, Matteo, fruto do relacionamento com a ex-namorada, Mariana Mattos

O surfista e ex-participante do De Férias com o ExFlávio Nakagima já é papai! Há poucos dias, ele celebrou o nascimento do seu filho, Matteo, fruto do relacionamento com a ex-namorada Mariana Mattos.

O bebê veio ao mundo no dia 12 de janeiro. Nas redes sociais, o papai coruja mostrou as primeiras fotos do herdeiro nos braços logo após o nascimento dele. “Bem-vindo filho, papai te ama muito!Deus te abençoe, te ilumine e te proteja”, disse ele.

Mariana também comemorou a chegada do bebê com uma mensagem nas redes sociais. “Matteo nasceu no dia 12/01/2023, com 50 cm de comprimento, pesando 3.395 kg. O dia mais feliz da minha vida! Eu nem sabia que seria capaz de amar assim, não se compara a nada nem a ninguém. Tenho tudo aqui! Obrigada, meu Deus!”, disse ela.

Vale lembrar que a gravidez de Mariana foi anunciada por ela e Flávio em meados de 2022, quando já não estavam mais juntos. “Eu e a Mariana Mattos não estaremos juntos em um relacionamento, mas estaremos juntos como pai e mãe do nosso baby que vem chegando e já amamos muito”, disse ele na época.