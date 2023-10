Sertanejo Fabiano, da dupla com Cesar Menotti, será papai pela segunda vez

A família vai aumentar! O cantor sertanejo Fabiano revelou que está à espera do segundo filho com sua esposa, Gaby Menotti

O cantor sertanejo Fabiano, que faz dupla com Cesar Menotti, está prestes a se tornar pai pela segunda vez! Casado com a influenciadora digital Gaby Menotti, com quem compartilha 14 anos de união e tem uma filha chamada Julia, de 10 anos, a família se prepara com entusiasmo para dar as boas-vindas ao seu mais novo membro!

Embora a informação ainda não tenha sido divulgada nas redes sociais do casal, a assessoria de Fabiano adiantou a notícia ao portal da Globo, GShow. Eles revelaram que Gaby está no início da gestação, com apenas 11 semanas, o que corresponde aos dois primeiros meses de vida do aguardado herdeiro do cantor sertanejo.

Além disso, o casal revelou que já compartilhou a notícia com a primogênita, Julia, que é apelidade de Juju. Ela recebeu a novidade com grande entusiasmo. Ainda conforme informações divulgadas pelo GShow, a revelação se transformou no dia mais feliz da vida da menina, que há algum tempo espera pela chegada de um irmãozinho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiano Menotti (@fabianomenotti)

Vale lembrar que além do sucesso de Fabiano na música, Juju também parece ter herdado o talento do pai! A menina já começou sua carreira artística e inclusive, deu um verdadeiro show ao participar do programa do SBT, o ‘The Noite’, com o pai recentemente. A pequena encantou a todos com sua voz e chegou a arrancar lágrimas do sertanejo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Noite com Danilo Gentili (@sbtthenoite)

Fabiano impressionou com perda de peso:

O cantor Fabiano, da dupla com Cesar Menotti, está mais magro! O sertanejo emagreceu cerca de 15 quilos nos últimos meses e o resultado foi celebrado pela esposa dele, a influenciadora digital Gaby Menotti, que mostrou uma foto dos dois na academia e rasgou elogios para a recente transformação física do maridão.

A influenciadora fitness revelou que nunca cobrou o marido a mudar seu estilo de vida: "Confesso que fico muito feliz em ter o Fabiano de companhia comigo nos treinos. Ele sempre se exercitou, mas tem 6 meses que ele está muito determinado, focado, fazendo dieta e colhendo resultados. Obviamente sempre quis isso pra ele, mas conduzi com a parcimônia", ela revelou detalhes da perda de peso.