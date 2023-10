Saiba qual é o nome do segundo filho de Arthur Aguiar: ‘Vem!’

Depois do chá revelação para descobrir o sexo do bebê, Arthur Aguiar e Jheny Santucci revelam qual é o nome do filho

O ator e cantor Arthur Aguiar e a ex-namorada, Jheny Santucci, já decidiram qual é o nome do primeiro filho juntos. Neste domingo, 22, os dois realizaram um chá revelação com a presença de amigos e familiares e descobriram que vão ser pais de um menino. Agora, eles contaram qual é o nome da criança.

Em um vídeo no Instagram durante a noite, o ator contou que o filho vai se chamar Gabriel. Ele é o segundo filho dele, que é pai de uma menina, Sophia, fruto do antigo casamento com Maíra Cardi.

Na legenda, ele contou qual é o significado do nome do filho. "É menino! Vem Gabriel! Nossa, a gente já te ama tanto que você nem faz ideia!!! O significado do seu nome é “Deus enviou” e é exatamente essa certeza que nós temos, que Deus te enviou pra nós! Desde que soubemos da sua chegada não tivemos dúvida que você vinha com um propósito grande em nossas vidas!! Que você venha com muita saúde e com a certeza que você já é MUITO amado!! Obrigado a todos que participaram desse momento com a gente e a todos que mesmo de longe estão mandando boas energias pra gente!!", disse ele.

Arthur e Jheny estão esperando o nascimento do filho, mas não formam mais um casal. Os dois se separaram há poucas semanas."Usando da mesma sinceridade e transparência um com o outro que tivemos desde o primeiro dia que a gente se conheceu, decidimos não seguir mais juntos. Vamos cuidar do nosso filho(a) com muito amor e carinho e serei um pai presente como sou na vida da minha filha", afirmou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Aguiar (@arthuraguiar)

Jheny Santucci foi ao aniversário da filha de Arthur Aguiar

A influenciadora digital Jheny Santucci, que é a ex-namorada de Arthur Aguiar, fez questão de prestigiar a festa de aniversário de Sophia, que é a filha mais velha do ator com Maíra Cardi. A celebração luxuosa aconteceu na tarde de sábado, 21, na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, para comemorar os cinco anos da menina.

Nas redes sociais, Jheny mostrou uma foto com Sophia no colo. “Abraço mais gostoso! Princesinha, você mora no meu coração”, disse ela na legenda.