Menina ou menino? Arthur Aguiar e Jheny Santucci descobrem o sexo do bebê

Arthur Aguiar e Jheny Santucci descobrem o sexo do primeiro filho juntos em chá revelação com a família

O ator Arthur Aguiar e a ex-namorada, Jheny Santucci, realizaram um chá revelação neste domingo, 22, para descobrirem o sexo do primeiro filho juntos. Durante o evento com a presença da família e dos amigos, os dois revelaram que vão ter um menino.

Nos stories do Instagram, eles mostraram a decoração do chá revelação. O sexo do bebê foi revelado para todos com o uso de fumaça colorida. Eles descobriram que vão ter um menino quando a fumaça ficou azul depois de uma contagem regressiva.

Vale lembrar que Arthur já é pai de uma menina, Sophia, fruto do antigo casamento com Maíra Cardi. Inclusive, Sophia comemorou seu aniversário de 5 anos no sábado, 21, em Campinas, no interior de São Paulo.

Como Arthur Aguiar anunciou a separação?

A separação de Arthur Aguiar e Jheny foi revelada por meio de um depoimento nas redes sociais dele. O artista contou detalhes sobre a trajetória deles juntos, como se conheceram, a descoberta da gestação, quando decidiram ir morar juntos e até o fim do namoro.

Para começar, ele fez elogios para a ex-namorada. "A Jheny é uma das pessoas mais doces e de coração mais bonito que já conheci. Admiro muito a mulher que ela é! Parceira, inteligente, alto astral, divertida, independente financeiramente, empreendedora, dona do seu próprio negócio… Tenho muito orgulho dela ser a mãe do meu filho(a). Nossa história foi muito rápida e muito intensa", disse ele.

Então, ele contou sobre qunado se conheceram e descobriram a gravidez. "A gente se conheceu no final de março e no primeiro dia a gente já foi muito sincero um com o outro e dissemos que não queríamos namorar, que não queríamos nada sério. Decidimos ficar, mas cada um vivendo a sua vida e fazendo o que quisesse fazer com ela. Porém, na primeira semana de maio, eu decidi me afastar porque já estava ficando sério e saindo do que havíamos combinado. E cada um seguiu sua vida. Ficamos 20 dias sem se falar, sem se ver, até que descobrimos que estávamos grávidos! Lógico que não foi uma notícia fácil para nenhum dos dois, pois nem juntos nós estávamos, não tínhamos um relacionamento, mas nós acreditamos que filho é sempre benção na nossa vida! E estamos muito felizes em saber que em breve teremos um pedacinho de nós em nossos braços. Como já existia sentimento de ambas as partes, depois de 2 semanas de receber e absorver essa notícia, resolvemos então namorar, morar junto, para gente entender como seria isso…", declarou.

Logo depois, ele falou sobre a separação. "Hoje, 3 meses depois, e usando da mesma sinceridade e transparência um com o outro que tivemos desde o primeiro dia que a gente se conheceu, decidimos não seguir mais juntos. Vamos cuidar do nosso filho(a) com muito amor e carinho e serei um pai presente como sou na vida da minha filha", afirmou.