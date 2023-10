Maíra Cardi e Arthur Aguiar se encontram na festa luxuosa da filha, Sophia

Filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, Sophia comemora seu aniversário de 5 anos com festa luxuosa. Veja a decoração!

A coach Maíra Cardi e seu ex-marido, o ator Arthur Aguiar, comemoraram o aniversário da filha, Sophia, em grande estilo. Os dois se encontraram na festa para celebrar os 5 anos da herdeira em Campinas, no interior de São Paulo, na tarde do último sábado.

Nas redes sociais, os dois compartilharam posts e detalhes da decoração da festa, que teve como tema as princesas da Disney. A mesa do bolo e dos doces foi decorada com o tema da princesa Cinderela e a decoração contou com vários detalhes luxuosos na cor rosa.

Por sua vez, a aniversariante usou um vestido rosa de tule e se divertiu bastante com seus convidados. Sophia ainda contou com a presença do padrasto, Thiago Nigro, que se casou com sua mãe, Maíra Cardi, há pouco tempo.

Veja as fotos:

View this post on Instagram A post shared by Sophia Cardi Aguiar (@sophiacardiaguiar)

Maíra Cardi abandona as redes sociais

A coach fitness Maíra Cardi usou suas redes sociais para anunciar uma mudança drástica em sua vida. A esposa do influenciador financeiro Thiago Nigro, mais conhecido como ‘Primo Rico’, revelou que vai desativar seu perfil para se dedicar completamente ao seu casamento e ao sonho de aumentar a família.

Através do stories do Instagram, Maíra comunicou a decisão: "Vou dar um recado com dor no coração e ao mesmo tempo com alívio. É a primeira vez na vida que vou desativar meu Instagram, estou em uma nova fase na minha vida, eu casei e tenho 40 anos”, iniciou a ex-BBB, que oficializou a união com o investidor no interior de São Paulo, no dia 29 de agosto.

Maíra explicou o verdadeiro motivo por trás da mudança drástica: "Eu quero ter mais 3 filhos e já não sou tão novinha assim, o que quer muita atenção, cuidado, saúde emocional e saúde física. E muita paz para que essas crianças sejam geradas da melhor forma possível”, a loira completou e revelou que pretende mudar totalmente seu estilo de vida para se preparar para gestação.