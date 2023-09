E agora? Arthur Aguiar se separa após engravidar empresária em lance 'rápido e intenso'

Arthur Aguiar se separa de empresária após gravidez; os dois anunciaram a decisão nesta segunda (18)

O ator Arthur Aguiar surpreendeu os seguidores ao revelar nesta segunda-feira, 18, que chegou ao fim seu curto relacionamento com a empresária Jheny Santucci. Os dois esperam um bebê, mas decidiram que não vão manter o relacionamento.

Chamou a atenção dos fãs a franqueza do relato. Ele disse que a gravidez não foi planejada e que os dois viveram um relacionamento curto, mas muito intenso. Desde o início, ficou claro que o envolvimento entre eles era apenas casual.

" Nossa história foi muito rápida e muito intensa. A gente se conheceu no final de março e no primeiro dia a gente já foi muito sincero um com o outro e dissemos que não queríamos namorar, que não queríamos nada sério. Decidimos ficar, mas cada um vivendo a sua vida e fazendo o que quisesse fazer com ela. Porém, na primeira semana de maio, eu decidi me afastar porque já estava ficando sério e saindo do que havíamos combinado. E cada um seguiu sua vida", contou o ator.

Arthur Aguiar ainda contou que os dois estavam inclusive em contato - só dias depois descobriram a gravidez. A partir daí, eles tentaram viver um relacionamento. "Ficamos 20 dias sem se falar, sem se ver, até que descobrimos que estávamos grávidos! Lógico que não foi uma notícia fácil para nenhum dos dois, pois nem juntos nós estávamos, não tínhamos um relacionamento, mas nós acreditamos que filho é sempre benção na nossa vida! E estamos muito felizes em saber que em breve teremos um pedacinho de nós em nossos braços. Como já existia sentimento de ambas as partes, depois de 2 semanas de receber e absorver essa notícia, resolvemos então namorar, morar junto, para gente entender como seria isso…", declarou.

Só que a experiência não foi bem sucedida. Arthur Aguiar deixou claro que vai criar o futuro bebê e prestar toda a assistência possível."Hoje, 3 meses depois, e usando da mesma sinceridade e transparência um com o outro que tivemos desde o primeiro dia que a gente se conheceu, decidimos não seguir mais juntos. Vamos cuidar do nosso filho(a) com muito amor e carinho e serei um pai presente como sou na vida da minha filha", afirmou.

QUEM É JHENY SANTUCCI?

A ex-namorada de Arthur Aguiar tem cerca de 340 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram , em que faz publicações como influenciadora digital e também mostra momentos de sua rotina. Antes do término, ela acumulava pouco mais de 80 mil fãs na rede social.

Ela é empresária e dona de um salão de beleza e de um estúdio de bronzeamento artificial na capital de São Paulo. Nascida e criada em Vila Velha, no Espírito Santo, a influenciadora também é amiga de um jogador bastante famoso, Neymar Jr.

A ex-namorada de Arthur Aguiar apareceu ao lado do craque em 2020, durante a Festa do Branco, promovida pelo atleta em Paris para celebrar seus 28 anos. Na época, Jheny tinha apenas 19 anos e chegou alguns dias antes na capital francesa ao lado de algumas amigas.