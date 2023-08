Rihanna deu à luz segundo bebê e fontes revelam sexo da criança

A cantora Rihanna e o rapper A$AP Rocky teriam dado as boas-vindas ao segundo bebê do relacionamento

Nesta quinta-feira, 10, Rihanna já teria dado à luz segundo filho de acordo com o site americano Media Take Out. A cantora e o rapper A$AP Rocky agora são pais de uma menina, além do primeiro filho, que é um menino.

Diversas fontes confirmaram para a publicação o sexo da criança e que, a cantora que se apresentou no Super Bowl, passa bem e está repousando na sua casa em Los Angeles ao lado do marido e do filho primogênito, RZA.

“Ela é uma imagem perfeita da Rihanna – até mesmo para os olhos claros”, comentou uma fonte sobre a segunda filha do casal, que ainda não teve seu nome revelado e nem seu nascimento confirmado oficialmente.

Em fevereiro deste ano, Rihanna performou no intervalo do Super Bowl suas músicas mais famosas como “We Found Love” e “Diamonds”. Ao início da apresentação, Rihanna colocou a mão em sua barriga e anunciou que estava esperando seu segundo bebê.

Após o anúncio, Rihanna começou a mostrar e comentar sobre sua segunda gestação. A artista surpreendeu ao exibir a barriga de grávida no Oscar 2023, em que estava concorrendo ao prêmio de “Melhor Canção Original” pela música Lift Me Up, trilha sonora do filme “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”.

E em maio deste ano, Rihanna e A$AP compareceram ao MET Gala. No evento, a cantora comentou um pouco sobre sua segunda gestação e as diferenças com a primeira. “É muito diferente da primeira. Sem desejos, muita náusea. Tudo está diferente, mas eu estou adorando”, disse.

Sobre o relacionamento com o primeiro filho, Rihanna ainda comentou: “Estou apaixonada. Sou obcecada e não me sinto culpada”. E o namorado da artista complementou: “[Ele] está crescendo. Lindo, um bebê feliz”.

O primogênito!

O primeiro filho de Rihanna e A$AP Rocky nasceu em maio de 2022. O casal decidiu não revelar o nome e nem mostrar o rosto do filho. Porém, Rihanna foi obrigada a mostrar o rostinho do menino em suas redes sociais porque havia sido flagrada por paparazzis com a criança.

Após isso, Rihanna par ticou com o filho em diversos ensaios fotográficos, até mesmo de sua própria marca. A artista também compartilhou momentos do marido com o filho. Sobre o nome do primeiro filho, nada foi revelado oficialmente, mas de acordo com um jornal britânico, o menino se chamaria Rza.