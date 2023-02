Rihanna revela que está grávida pela segunda vez e mostra a barriga no Super Bowl

Vem bebê por aí! Rihanna mostra sua barriga de grávida durante show no intervalo do Super Bowl 2023

A cantora Rihanna será mamãe pela segunda vez! Neste domingo, 12, ela fez um show inesquecível durante o intervalo do Super Bowl 2023, que é o campeonato de futebol americano nos Estados Unidos. A estrela fez uma apresentação deslumbrante e ainda revelou que está grávida novamente.

Para a noite especial, ela escolheu um look todo vermelho e deixou em destaque a barriga saliente, revelando a sua nova gestação. Ela fez um carinho na barriga e deixou o zíper da roupa aberto para mostrar a barriga. Com esta revelação, ela se tornou a primeira mulher grávida a se apresentar no intervalo do Super Bowl.

A gravidez de Rihanna foi confirmada por uma fonte da revista People. O bebê é fruto do relacionamento da cantora com ASAP Rocky. Os dois já são pais de um menino, que nasceu em maio de 2022.

Durante o show no Super Bowl, Rihanna cantou B-Better Have My Money, Run This Town e Umbrella.

Fotos: Getty Images