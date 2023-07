Rihanna exibe A$AP Rocky em momento paizão e deixa internautas encantados

Cantora barbadiana Rihanna mostra momento de diversão de filho com A$AP Rocky, com quem espera segundo bebê

Nesta segunda-feira, a cantora barbadiana Rihanna decidiu encantar seus seguidores! Através de suas redes sociais, a famosa, que está grávida de seu segundo bebê, mostrou um momento paizão de seu marido, o rapper A$AP Rocky, com o primeiro filho do casal, RZA Athelston Mayer, de apenas um ano de idade.

“Meus meninos Bajan (Barbadianos)”, escreveu a cantora, em inglês, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. A famosa ainda completou com dois emojis, um da bandeira de Barbados e outro de um coração vermelho. A família feliz está passando por um momento de relaxamento no país caribenho natal de Rihanna.

No clique, RZA e A$AP estão aproveitando o momento de pai e filho dentro de uma piscina, enquanto o papai babão levanta a criança para o alto. Os comentários foram inundados de elogios para a linda família.

“Rihanna está vivendo a vida certo! Tendo filhos com seu marido em seus 30 anos, depois de passar os 20 anos sendo a menina má e se tornando uma empresária magnata”, exaltou um internauta. “Eu estou tão feliz por ver a felicidade deles”, exclamou uma outra usuária. “Que a felicidade continue na família”, comentou uma terceira pessoa.

Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Rihanna, A$AP Rocky e RZA Athelston Mayer.

Nome do filho de Rihanna é revelado

A cantora Rihannaescolheu um nome diferente para o seu primeiro filho, fruto do casamento com A$AP Rocky. O bebê vai completar um ano em breve e a mamãe coruja fez mistério sobre o nome da criança. Até agora, ela não confirmou oficialmente qual é o nome do bebê. Porém, o jornal britânico Daily Mail revelou que descobriu o nome da criança.

De acordo com a publicação, o filho de Rihanna se chama RZA Athelson Mayers. O nome foi revelado quando uma cópia da certidão de nascimento vazou na internet. A cantora e o marido escolheram o nome inspirado em um líder do hip hop. O nome do bebê seria inspirado no produtor e rapper RZA, que é o líder do Wu-Tang Clan, um coletivo de hip hop norte-americano. O nome do meio da criança é uma homenagem para o seu pai, que se chama Athelstan – que significa pedra nobre. Atualmente, Rihanna está grávida do seu segundo filho.