Nome do filho de Rihanna é revelado por jornal britânico. Saiba mais!

Rihanna escolheu um nome inspirado em um grupo de hip hop norte-americano para o seu primeiro filho

A cantora Rihanna (35) escolheu um nome diferente para o seu primeiro filho, fruto do casamento com A$AP Rocky (34). O bebê vai completar um ano em breve e a mamãe coruja fez mistério sobre o nome da criança. Até agora, ela não confirmou oficialmente qual é o nome do bebê. Porém, o jornal britânico Daily Mail revelou que descobriu o nome da criança.

De acordo com a publicação, o filho de Rihanna se chama RZA Athelson Mayers. O nome foi revelado quando uma cópia da certidão de nascimento vazou na internet. A cantora e o marido escolheram o nome inspirado em um líder do hip hop.

O nome do bebê seria inspirado no produtor e rapper RZA, que é o líder do Wu-Tang Clan, um coletivo de hip hop norte-americano. O nome do meio da criança é uma homenagem para o seu pai, qu esse chama Athelstan – que significa pedra nobre.

Atualmente, Rihanna está grávida do seu segundo filho.

Rihanna posou com o filho e o marido em capa de revista

Há poucas semanas, Rihanna agitou a internet ao aparecer pela primeira vez com o filho mais velho e o marido na capa da revista britânica Vogue. Nela, a artista falou pela primeira vez sobre as mudanças na rotina após a chegada de seu primeiro herdeiro e desabafou sobre os desafios da maternidade.

"Essencialmente, de uma pessoa eu me tornei duas. Você entra no hospital como um casal e sai como uma família de três. É uma loucura. E, meu Deus, os primeiros dias são insanos. Você não dorme. De forma alguma. Nem se você quisesse. Voltamos para casa, não tinha ninguém. Éramos apenas nós como pais e nosso bebê. Você é um zumbi na maior parte", disse ela.

O primeiro filho da cantora veio ao mundo em maio de 2022, mas ela ainda não revelou o nome da criança.