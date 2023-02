Rihanna mostra o filho em capa de revista e beleza impressiona: "Me tornei duas"

Após brilhar no SuperBowl, Rihanna mostra o filho bebê em fotos inéditas; veja

A cantora Rihanna surpreendeu os fãs nesta quarta-feira (15) ao aparecer ao lado do filho em uma capa de revista pela primeira vez. Aos 34 anos, a estrela surge com o marido, A$AP Rocky, e o pequeno em um cenário paradisíaco.

A capa é da edição britânica da 'Vogue'. Nela, a artista fala pela primeira vez sobre as mudanças na rotina após a chegada de seu primeiro herdeiro e desabafa sobre os desafios da maternidade.

"Essencialmente, de uma pessoa eu me tornei duas. Você entra no hospital como um casal e sai como uma família de três. É uma loucura. E, meu Deus, os primeiros dias são insanos. Você não dorme. De forma alguma. Nem se você quisesse. Voltamos para casa, não tinha ninguém. Éramos apenas nós como pais e nosso bebê. Você é um zumbi na maior parte", disse ela.

O primeiro filho da cantora veio ao mundo em maio de 2022.

PRIMEIRA APARIÇÃO

Em dezembro do ano passado, a estrela do pop surpreendeu os fãs ao compartilhar um vídeo de seu filho, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky (34). O registro tem pouco mais de 40 segundos e mostra o pequeno Baby Fenty, como foi apelidado pelos fãs da cantora, se divertindo enquanto estava sentado em uma cadeirinha no banco de um carro.

O vídeo já ultrapassa as 6 milhões de curtidas, 81 mil comentários e 172 mil compartilhamentos. Nele, a cantora também conversa com o filho e ri das caras e bocas que o pequeno faz. O registro compartilhado no perfil oficial do TikTok da artista, em que ela tem 7,4 milhões de seguidores, já rendeu mais de 24,6 milhões de visualizações.

