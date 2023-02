Sem revelar nome, Rihanna mostrou seu bebê pela 1ª vez em vídeo; veja

Em dezembro do ano passado, Rihanna compartilhou um vídeo mostrando seu 1º filho, apelidado de Baby Fenty pelos fãs

Rihanna (34) está dando o que falar após sua apresentação no SuperBowl na noite deste domingo, 12. Além da apresentação repleta de dançarinos e com uma seleção dos maiores sucessos de sua carreira, representantes da cantora barbadense confirmaram a gravidez de seu segundo filho. O primeiro bebê, ainda sem nome revelado, foi exibido para o mundo com um vídeo.

Em dezembro do ano passado, a estrela do pop surpreendeu os fãs ao compartilhar um vídeo de seu filho, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky (34). O registro tem pouco mais de 40 segundos e mostra o pequeno Baby Fenty, como foi apelidado pelos fãs da cantora, se divertindo enquanto estava sentado em uma cadeirinha no banco de um carro.

O vídeo já ultrapassa as 6 milhões de curtidas, 81 mil comentários e 172 mil compartilhamentos. Nele, a cantora também conversa com o filho e ri das caras e bocas que o pequeno faz. O registro compartilhado no perfil oficial do TikTok da artista, em que ela tem 7,4 milhões de seguidores, já rendeu mais de 24,6 milhões de visualizações.

O bebê nasceu em 19 de maio de 2022, e ainda não teve o nome revelado. Sempre discreta quanto a sua vida pessoal, a artista não fez outra aparição com o bebê, e nem deu mais detalhes sobre a rotina ao lado do namorado. Porém, em uma entrevista ao site Entertainment Weekly, ela revelou que costuma cantar para o filho.

A gravidez foi anunciada em janeiro do ano passado. A revelação aconteceu em um ensaio fotográfico, em que, ao lado do rapper, ela posou pelas ruas de Nova Iorque. Antes, a artista já vinha sendo alvo de rumores de que estaria grávida, porém, negou todas as vezes que estaria esperando um bebê.