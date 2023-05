Em entrevista rara, Rihanna comenta sobre sua segunda gestação: “Muito diferente”

A cantora Rihanna compareceu ao MET Gala e comentou em entrevista sobre sua segunda gravidez

Nesta segunda-feira, 1, ocorreu em Nova York o baile MET Gala. E, para surpresa de todos, Rihanna esteve presente no evento. Durante sua passagem pelo red carpet do baile, a cantora comentou sobre sua segunda gestação.

Em uma rápida e rara entrevista ao canal de televisão americano Entertainment Tonight, a diva pop revelou: “É muito diferente da primeira. Sem desejos, muita náusea. Tudo está diferente, mas eu estou adorando”.

A artista que foi a atração do show do intervalo do Super Bowl deste ano ainda revelou: “Me sinto bem, energizada”.

Sobre seu primeiro filho com o rapper A$AP Rocky, Rihanna comentou: “Estou apaixonada. Sou obcecada e não me sinto culpada”. E o namorado da artista complementou: “[Ele] está crescendo. Lindo, um bebê feliz”.

Após as perguntas sobre a vida pessoal, a repórter da televisão americana tentou questionar Rihanna sobre um possível novo álbum. Porém, a dona do hit “Diamonds” desconversou.

Segunda gravidez!

Outra celebridade que estava no MET Gala pisou no tapete vermelho grávida do segundo filho. A ex-tenista Serena Williams revelou minutos antes de posar no red carpet que está esperando mais um bebê.

A ex-atleta e seu marido, o empresário Alexis Ohanian, já tem a filha de cinco anos Alexis Olympia Ohianian Jr.