Rihanna foi obrigada a mostrar a foto do filho. Saiba o motivo!

Jornalista revela os bastidores do motivo para Rihanna mostrar a primeira foto do filho na internet: 'Triste que tenha que ser assim'

A cantora Rihanna (34) surpreendeu os fãs neste sábado, 17, ao mostrar o rosto do seu filho, fruto do relacionamento com ASAP, pela primeira vez. Porém, o motivo por trás da revelação da identidade do bebê não é tão fofo assim. O jornalista Jason Lee, que foi quem publicou a primeira foto da criança, revelou que a artista foi obrigada a tomar a decisão de mostrar o filho pela primeira vez. "Em primeiro lugar, estou honrado por eles confiarem em mim e meio triste que tenha que ser assim", disse o repórter.

Nas redes sociais, Jason Lee contou que Rihanna descobriu que os paparazzi fizeram fotos escondidas dos seus filhos e iriam vender as imagens. Assim, ela decidiu se antecipar e mostrar o bebê do jeito que queria: por meio de um jornalista preto. "Já que as novas fotos do bebê de ASAP e Rihanna foram lançadas, deixe-me contar como isso aconteceu", disse ele no Twitter.

Logo depois, ele começou a contar a história de como entrou em contato com a cantora. "Ontem ela me ligou no FaceTime para me dizer que os paparazzi tiraram fotos não autorizadas de seu bebê e planejavam liberá-los. Então ela disse que se alguém iria divulgar, ela queria que eu fizesse. Ela queria que um jornalista preto fizesse isso, já que ela não teria escolha. Em primeiro lugar, estou honrado por eles confiarem em mim e meio triste que tenha que ser assim. Eu gostaria que eles tivessem a escolha. Crianças estão fora dos limites aqui no Hollywood Unlocked. Acho que algumas pessoas não se importam", declarou.

Por fim, o jornalista falou sobre o fato de ela ter escolhido como a foto do filho iria ser divulgada ao mundo. "Mas o que é mais revelador é como, no meio de seu bebê sendo revelado sem sua aprovação, ela queria que a mídia negra divulgasse primeiro. Eu gostaria que mais pessoas pensassem sobre a mídia negra assim", refletiu no final.

Since the new photos of ASAP and Rihanna’s baby is out let me tell you how this happened. Yesterday she FaceTimed me to tell me that paparazzi took unauthorized photos of their baby and planned to release them. So she said if anyone was going to put it out she wanted me to. — Jason Lee (@theonlyjasonlee) December 17, 2022

She wanted BLACK MEDIA to be the one to do it since she wasn’t going to be given the choice. First, I’m honored they would trust me and kinda sad it had to be that way. I wish they were given the choice. Kids are off limits here at HU. I guess some folks don’t care. — Jason Lee (@theonlyjasonlee) December 17, 2022

But what’s the most telling is how in the midst of her baby being revealed without her approval she wanted black media to get it out first. I wish more people thought about black media like this. — Jason Lee (@theonlyjasonlee) December 17, 2022

Rihanna mostrou vídeo com imagens do filho

Após manter o nascimento do filho e a identidade dele em segredo por vários meses, a cantora Rihanna compartilhou um vídeo com imagens do bebê em seu TikTok. No vídeo, ele aparece tentando pegar no celular, esboçando um sorriso e muita simpatia pela câmera.

O único vídeo em sua conta na plataforma, Rihanna legendou a gravação com apenas uma palavra: “hackeada”, brincando que o pequeno teria invadido a conta da mamãe. Nos comentários, os fãs elogiaram o bebê. “É a cópia dela e não tem nada a ver com o pai”, disse um dos seguidores da barbadiana. “Ele tem a testa da mãe”, brincou outra. “Carinha de quem jamais irá precisar trabalhar”, comentou uma terceira internauta.

