Rihanna mostra o rosto do filho com A$AP Rocky pela primeira vez

Nascido em maio, filho da cantora Rihanna com rapper A$AP Rocky ainda não tinha sido revelado

A cantora Rihanna (34) decidiu pegar seus fãs de surpresa neste sábado, 17. Em suas redes sociais, a barbadiana finalmente mostrou o rosto de seu filho, fruto de seu relacionamento com o rapper A$AP Rocky, gerando uma grande emoção em seus seguidores.

Nascido em maio, a cantora ainda mantinha a identidade do primogênito como segredo, mas em seu perfil oficial no TikTok, Rihanna decidiu finalmente mudar tudo isso, mostrando o primeiro registro público de seu filho. No vídeo, ele aparece tentando pegar no celular, esboçando um sorriso e muita simpatia pela câmera.

O único vídeo em sua conta na plataforma, Rihanna legendou a gravação com apenas uma palavra: “hackeada”, brincando que o pequeno teria invadido a conta da mamãe. O bebê simplesmente encantou a todos e roubou a cena.

“É a cópia dela e não tem nada a ver com o pai”, disse um dos seguidores da barbadiana. “Ele tem a testa da mãe”, brincou outra. “Carinha de quem jamais irá precisar trabalhar”, comentou uma terceira internauta.

Veja o vídeo da cantora Rihanna mostrando pela primeira vez o rosto de seu filho com o rapper A$AP Rocky:

Rihanna está de volta à música com single para filme da Marvel

Depois de seis anos sem lançar nada novo para seus fãs, Rihanna está de volta à música. A artista anunciou através de suas redes sociais em 26 de outubro, que o single “Lift Me Up” estaria disponível nas plataformas digitais. A música nova que traz Rihanna de volta a sua carreira musical após uma longa espera dos fãs faz parte da trilha sonora do filme “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”, longa-metragem da Marvel, que foi lançado no dia 10 de novembro deste ano, e está nos cinemas para todos assistirem.

A canção feita por Rihanna foi escrita em forma de tributo para o falecido ator Chadwick Boseman (1976-2020), que morreu após uma luta contra um câncer. A faixa é produzida por Ludwig Göransson e Ryan Coogler.