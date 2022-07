Rafa Brites registra banho de pia e chaleira no filho caçula e encanta: ''Que delícia''

A apresentadora Rafa Brites dividiu cliques fofíssimo de Leon tomando banho de pia e chaleira

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 13h05

Rafa Brites (35) dividiu com os seus seguidores registros pra lá de fofos do filho caçula, Leon, fruto do seu relacionamento com Felipe Andreoli.

A mamãe coruja resolveu dar um banho de pia e chaleira no bebê, de quatro meses, e, claro que, a diversão ganhou uma publicação especial nas redes.

"Aqueles banhos de pia e chaleira que relaxam mais que muito o furõ! Kkkkk", brincou ela na legenda.

Nas imagens, o herdeiro parece se divertir enquanto relaxa dentro da pia.

"Muito gostoso esse neném", disse uma internauta; "Aí meu Deus para tudo quanta fofurice nessa imagem", declarou outra; "O melhor banho", disparou um terceiro.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE RAFA BRITES