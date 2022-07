De férias, Rafa Brites passeia com os filhos, Rocco e Leon: "Que delícia"

Rafa Brites encantou os fãs ao mostrar uma foto do passeio ao lado dos filhos, Rocco e Leon

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 21h30

Rafa Brites (35) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique ao lado dos filhos, Rocco (5) e Leon (4 meses).

A apresentadora está curtindo alguns dias de férias no Rio Grande do Sul, e aproveitou para passear com os herdeiros pelo Vale dos Dinossauros, que fica na cidade de Canela.

Ao compartilhar o registro em seu perfil no Instagram, Rafa brincou sobre os dias de férias do filho mais velho: "Mais um dia de férias... Só faltam 23 dias!!! Kkkk Deus é mais!", disse a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os fãs se derreteram pelo registro. "Que lindezas. Aproveitem bastante", disse uma seguidora. "Que família linda", escreveu outra. "Que delícia. Curta as férias", comentou uma fã. "Que amor. Seus filhos são lindos", falou mais uma.

Dinossauro de chocolate

Na última sexta-feira, 1, Rafa exibiu um clique fofo que fez do filho, Rocco. A apresentadora fotografou o herdeiro se deliciando com um chocolate em formato de dinossauro, duas coisas que o menino adora. Na legenda, a mamãe babona se derreteu pelo momento dizendo: "Dino de chocolate! Juntou o que ele mais ama".

Confira o clique do passeio de Rafa com os filhos: