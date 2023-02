Que fofura! Bianca Andrade derrete fãs com o look do filho em Milão

A ex- BBB Bianca Andrade participou da Semana de Moda de Milão com o filho de apenas 1 ano

Bianca Andrade (28) explodiu o fofurômetro de seus seguidores na última segunda-feira, 27. A ex-BBB viajou a Milão para participar da Semana de Moda e compartilhou registros dos looks de seu filho na viagem. O pequeno Cris tem apenas um ano e é fruto de seu relacionamento com o jornalista Fred (33), que também está confinado no BBB 23.

A empresária não foi a única a se vestir com estilo para ocasião! Com um álbum publicado em seu feed no Instagram, ela mostrou que o herdeiro é um mini fashionista durante a viagem e encantou os fãs: “Eu sei, ninguém estava preparado para o GODUCO FASHION WEEK”, escreveu a morena, com o apelido do filho que viralizou na internet recentemente.

No primeiro registro, Cris aparece vestido com um suéter e calças azul marinho, além de um blazer oversized do mesmo tom para compor o look monocromático. O pequeno ainda brilhou com os acessórios: um boné cinza e um tênis preto estiloso, enquanto olhava diretamente para a câmera.

Boca Rosa ainda fez alguns cliques do primogênito andando pelas ruas italianas com estilo, assim como as blogueiras costumam fazer para mostrar os looks fashion durante as semanas de moda, deixando os seguidores perplexos com a fofura. Nos comentários, eles se derreteram: “A maior referência fashion”, disse uma. “Meu Deus, que coisa mais perfeita”, elogiou outra. “Não aguento tanta fofura”, exaltaram.

Bianca Andrade esbanja beleza com looks elegantes na Semana de Moda de Milão

Tal mãe, tal filho! O ‘Goduco’, como Bianca Andrade apelidou carinhosamente o filho, tem a quem puxar, já que na última segunda-feira, 27, Bianca Andrade deixou seus seguidores babando ao compartilhar um de seus looks escolhidos para mais um dia na Semana de Moda de Milão. Elegantérrima, ela arrancou suspiros dos fãs e representou o Brasil no evento fashion italiano. Confira as escolhas da empresária.