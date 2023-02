Bianca Andrade esbanja beleza ao posar com diversos looks elegantes escolhidos para a Semana de Moda de Milão

LOOKS!

A influenciadora Bianca Andrade recebeu diversos elogios ao compartilhar seus looks elegidos para comparecer a Fashion Week de Milão

Nesta segunda-feira, 27, Bianca Andrade deixou seus seguidores babando ao compartilhar um de seus looks escolhidos para mais um dia na Semana de Moda de Milão.

A influenciadora surgiu em novas fotos com uma saia bege que deixava suas pernas a mostra, e uma jaqueta, também bege, por cima de um moletom branco.

“A cada desfile, uma Bianca diferente. Você é do time confortável ou do look montação?”, escreveu a empresária questionando seus seguidores na legenda da postagem feita em seu Instagram.

Os seguidores da ex-BBB adoraram as fotos e o look, independente do tipo, e rasgaram elogios nos comentários. “A maior de todas, avisa”, comentou uma fã. E outra seguidora elogiou: “Ai como você está linda”.

Ainda nesta segunda-feira, Boca Rosa compartilhou um outro post com o que chamou de “look montação”. A participante do BBB 20 usava um blazer oversized estampado de estrelas prateadas e longas botas vermelhas.

Bem acompanhada!

Na semana passada, Bianca anunciou em suas redes sociais que estava em Milão para a Fashion Week e ainda revelou que estava com companhia.

A influenciadora levou seu filho Cris, de um ano, com ela para o evento de moda. “Catei meu filho e vim viver a minha primeira Semana de Moda em Milão com ele. Amanhã começam os desfiles e eu fui convidada para assistir o de uma marca que tem sido a minha favorita dos últimos tempos”, escreveu Boca Rosa na legenda do post.