Bianca Andrade surge em Milão com o filho Cris para sua primeira Semana de Moda

A influenciadora e empresária Bianca Andrade revelou que está em Milão com o filho Cris para a Semana de Moda

Nesta terça-feira, 21, Bianca Andrade levou seus fãs à loucura ao anunciar em seu Instagram que estará presente na Semana de Moda de Milão.

A influenciadora surgiu na cidade italiana vestindo uma calça moletom bege, um cropped da mesma cor e uma jaqueta vermelha por cima. A empresária também vestia um gorro vermelho.

Em outra foto publicada, a ex-BBB surgiu no avião segurando seu filho Cris no colo, enquanto o menino dormia com uma chupeta na boca.

“Catei meu filho e vim viver a minha primeira Semana de Moda em Milão com ele. Amanhã começam os desfiles e eu fui convidada para assistir o de uma marca que tem sido a minha favorita dos últimos tempos”, escreveu a participante do BBB 20 na legenda de sua postagem.

Os seguidores de Boca Rosa adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Poderosíssima”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Rainha”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA (@bianca)

Carnaval!

Nesta última segunda-feira, 20, Bianca compartilhou em suas redes sociais uma série de fotos mostrando seus melhores momentos do Carnaval.

A influenciadora surgiu de biquíni ao lado de uma amiga e curtindo a folia em um camarote na Sapucaí.