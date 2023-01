Que fofura! Bia e Branca Feres combinam looks com as filhas recém nascidas: "Lindas!"

De look combinando com as filhas, Bia e Branca Feres encantam a web; veja

Nesta sexta-feira, 20, Bia e Branca Feres (34) arrancaram suspiros de seus seguidores ao posarem em uma sequência de cliques com looks idênticos nas redes sociais.

Em uma postagem compartilhada no instagram das gêmeas, as musas do nado sincronizado mostraram todo estilo e bom gosto ao surgirem durante um ensaio fotográfico com pijamas combinados com as filhas recém-nascidas.

"É impressionante como o sentido da vida muda depois que nos tornamos mães. Não são só as nossas prioridades que mudam drasticamente, mas sim coisas que antes dávamos grande importância, hoje em dia a gente até esquece que existe", começaram.

Por fim, as mamães corujas afirmaram: "É muito louco, não sabemos como é para todas as mamães por aqui, mas pra nós a cor do céu não importa mais, aquela saída no final de semana não faz falta, e até a comida favorita não tem o mesmo gosto?", escreveram na legenda.

Sempre que as duas aparecem juntas em cliques, causam um grande alvoroço entre seus seguidores, e dessa vez não foi diferente. Ao verem os registros, os fãs não pouparam elogios nos comentários: "Aiii que maximo", comentou um. "Aiiii perfeitinhas”, disse outra. "Ahhh que amor vocês 4, tão lindas", escreveu mais um.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE BIA E BRANCA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia & Branca Feres 👯‍♀️Gêmeas (@biaebrancaferes)

Que amor!

Ainda recentemente, a ex-atleta de nada sincronizado Bia Feres, irmã gêmea de Branca Feres, saiu da maternidade com a filha Serena.

A pequena, que nasceu no último sábado, 07, é fruto do casamento com Maurício Netto, com quem também tem Isaac, de um aninho.

Nos stories de Instagram oficial das gêmeas, Bia surgiu ao lado do marido e com a bebê no colo, que usava um macacão vermelho. "Lookinho vermelho pra trazer prosperidade. Hora de ir pra casa", celebrou a mamãe coruja na postagem.