Bia Feres mostra rostinho da filha ao deixar maternidade: ''Hora de ir pra casa''

Após dar à luz segunda bebê, ex-nadadora Bia Feres surge ao lado do marido e posta foto de look da filha, Serena

A ex-atleta de nada sincronizado Bia Feres (34), irmã gêmea de Branca Feres, saiu da maternidade nesta terça-feira, 10, com a filha Serena.

A pequena, que nasceu no último sábado, 07, é fruto do casamento com Maurício Netto, com quem também tem Isaac, de um aninho.

Nos stories de Instagram oficial das gêmeas, Bia surgiu ao lado do marido e com a bebê no colo, que usava um macacão vermelho. "Lookinho vermelho pra trazer prosperidade. Hora de ir pra casa", celebrou a mamãe coruja na postagem.

Na sequência, a ex-nadadora também publicou um clique só de Serena, que aparece dormindo, deixando à mostra o rostinho da herdeira. "Morrendo de amores pela minha menininha", se derreteu Bia.

Vale lembrar que Branca Feres também deu à luz recentemente. Nicole, sua primeira herdeira com Gustavo Frota, nasceu em outubro de 2022.

Confira Bia Feres deixando a maternidade com a filha, Serena:

Bia Feres revela detalhes do parto da filha

Em um post no Instagram, Bia Feres revelou que o parto de Serena foi muito rápido e não aconteceu como ela esperava que poderia ser. "Parto é sempre um momento delicado, muitas mães já ouviriam essas frase: Cada parto é um parto. E é bem assim, não adianta fazer planos, idealizar, pois os filhos vem ao mundo pra nos ensinar que não temos controle de nada. E com a Serena não foi diferente", disse ela.

E completou: "Pensei que após a anestesia ia ter um momento pra me concentrar e descansar, igual tive no parto do Isaac. Só que ela já estava pronta, mal deu tempo de fazer nossa dancinha, rsrsrs. Ela já estava pedindo passagem. E assim ela chegou de maneira rápida e ao mesmo tempo serena, sem sentir muita dor, sem chegar a exaustão, sem preocupação. Gordinha, rosinha, perfeita e cheia de saúde".

