Bia Feres revela detalhes do parto para o nascimento da filha

Bia Feres, irmã gêmea de Branca Feres, contou como foi o parto da filha, Serena: 'Ela já estava pedindo passagem'

A ex-atleta do nado sincronizado Bia Feres, irmã gêmea de Branca Feres, já é mamãe pela segunda vez. A filha caçula dela, Serena, nasceu no último sábado, 7, e é fruto do casamento dela com Maurício Netto. Pouco depois da chegada da bebê, ela contou como foi o parto.

Em um post no Instagram, Bia revelou que o parto foi muito rápido e não aconteceu como ela esperava que poderia ser. "Parto é sempre um momento delicado, muitas mães já ouviriam essas frase: Cada parto é um parto. E é bem assim, não adianta fazer planos, idealizar, pois os filhos vem ao mundo pra nos ensinar que não temos controle de nada. E com a Serena não foi diferente", disse ela.

E completou: "Pensei que após a anestesia ia ter um momento pra me concentrar e descansar, igual tive no parto do Isaac. Só que ela já estava pronta, mal deu tempo de fazer nossa dancinha, rsrsrs. Ela já estava pedindo passagem. E assim ela chegou de maneira rápida e ao mesmo tempo serena, sem sentir muita dor, sem chegar a exaustão, sem preocupação. Gordinha, rosinha, perfeita e cheia de saúde".

Bia também é mãe de Isaac, de um ano. Vale lembrar que Branca Feres também deu à luz recentemente. Em outubro, ela deu à luz Nicole.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia & Branca Feres 👯‍♀️Gêmeas (@biaebrancaferes)

O nascimento de Serena

O nascimento de Serena, filha caçula de Bia Feres, foi anunciado com uma foto feita logo após o parto.

"Serena entrou no grupo! Em um parto lindo, normal, 3,620, 49cm, dia 7 de janeiro. Os números sempre tiveram um significado na minha vida, sempre fui fã do número 11, mas o 7 mais uma vez mostrou a sua força! Dia 7 de julho de 2021, foi a chegada do nosso Isaac e agora 7 de janeiro nossa pequena Serena chegou pra encher ainda mais nossa vida de amor e alegria. Foi um parto lindo, rápido e cheio de pessoas especiais me acompanhando nesse momento único! Mais uma vez obrigada Dra. Tathi @ginecologiadoesporte e toda a sua equipe. Vocês foram incríveis. E obrigada ao amor da minha vida, Mau, por mais esse presente divino", informaram.