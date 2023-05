Que barrigão! Ex-BBB Kamilla Salgado choca ao aparecer gravidíssima

Grávida, ex-BBB Kamilla Salgado choca ao exibir barrigão marcado em vestido de festa

A ex-BBB Kamilla Salgado (36) impressionou ao mostrar seu barrigão em um evento nesta sexta-feira, 19, em São Paulo. Grávida de seu segundo bebê com o também ex-BBB Elieser Ambrosio (38), ela surgiu deslumbrante para a festa.

Para prestigiar o aniversário de 47 anos de Junior Donato, a artista apostou em um vestido rosa sem alça e deixou sua barriga bem marcada no look. Kamilla chocou ao mostrar o tamanho do abdômen em sua segunda gestação.

Mãe de Bento, de dois anos, a esposa de Eliezer Ambrosio encantou ao surgir gravidíssima e cheia de estilo. Além da peça rosa com leve brilho, a famosa elegeu uma bolsa fashion com toque de amarelo e brincos verdes.

Nos últimos dias, ela e a família descobriram o sexo de seu segundo bebê em um chá revelação luxuoso. Os papais de segunda viagem ficaram surpresos ao descobrirem quem fará companhia para seu primogênito.

Veja o barrigão de Kamilla Salgado:

Fotos: Leo Franco / AgNews

Eliéser Ambrósio relembra primeiro beijo com Kamilla Salgado no BBB 13

Recentemente, Eliesér Ambrósio encantou com uma lembrança super romântica nas redes sociais. O DJ resgatou uma brincadeira feita durante seu confinamento no BBB 13, no qual os brothers o fizeram beijar Kamilla Salgado com a boca suja de chocolate.

“O famoso beijo de chocolate no BBB 13. Eis que surgiu então o casal Kamieser”, escreveu ele, que hoje é casado com a morena.

Pelos comentários, os fãs se derreteram. “O casal de milhões”, disse um. “Foi amor verdadeiro”, afirmou outro. “Vocês são abençoados”, declarou mais um.

Os pombinhos se casaram em setembro de 2016 e da união tiveram seu primeiro herdeiro, Bento, que já virou um sucesso na web.