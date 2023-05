Ex-BBBs Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio serão pais pela segunda vez: 'Novo amor'

Vem bebê por aí! Participantes do BBB13, Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio anunciam segunda gravidez com vídeo emocionante

Do BBB pra vida! Desde que deixaram a edição 13 do Big Brother Brasil, Kamilla Salgado (36) e Eliéser Ambrósio não se desgrudaram mais e formaram uma linda família com a chegada do primogênito, o pequeno Bento, que tem dois anos. Nesta sexta-feira, 05, o casal anunciou uma super novidade: eles estão à espera do segundo filho.

Os ex-brothers dividiram a notícia pelo Instagram: "Sim, nosso mais novo amor já está a caminho! Estamos radiantes de tanta felicidade, o quanto que já queríamos este bebê 2! E é real! Já está aqui! Deus é maravilhoso e sábio em todas as coisas!", eles iniciaram na legenda da publicação, que veio acompanhada de um vídeo emocionante.

No registro, Kamilla se emociona ao descobrir a gestação e mostra a reação do marido ao ver o ‘positivo’ no teste de gravidez: “Tá brincando”, Eliéser, que também participou do BBB10, exclamou emocionado. Depois, a mamãe coruja compartilhou a reação do primogênito ao descobrir que ganhará um irmãozinho: “Vem brincar comigo, bebê”, diz Bento, que ficou super feliz com a novidade.

"Quanta gratidão por uma nova vida chegando em nossa família! Bebê, já te amamos muito! E seu irmão só fala o tempo todo o quanto quer você aqui para brincar com ele", o casal concluiu a publicação especial falando sobre o filho, Bento.

Kamilla Salgado desabafa sobre a maternidade:

Em meados do ano passado, a ex-BBB Kamilla Salgado fez um desabafo em suas redes sociais. Vivendo a maternidade pela primeira vez, a ex-sister decidiu falar um pouco sobre o lado cansativo de ser mãe. Em meio a uma viagem em família, ela falou sobre os desafios de impor limites e agradeceu aos ensinamentos do pequeno Bento, que tinha apenas um ano na época.