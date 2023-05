Com chá revelação luxuoso, Kamilla Salgado e Elieser Ambrosio descobrem sexo do segundo bebê

Pais de Bento, Kamilla Salgado e Elieser Ambrosio descobriram o sexo do segundo bebê neste domingo, 7

Neste domingo, 7, Kamilla Salgado (36) e Elieser Ambrosio (38) descobriram o sexo do segundo filho que estão esperando.

Com um Chá Revelação luxuoso, que aconteceu em um bairro nobre de São Paulo, com a presença de alguns familiares e amigos, o casal descobriu que serão pais de uma menina.

Para a decoração, Kamilla e Elieser escolheram as cores verde e rosa, e surgiram usando um look todo branco ao lado do filho primogênito, Bento, que está com dois anos. Após uma contagem regressiva, os papais foram surpreendidos com uma chuva de papel rosa, e eles não esconderam a emoção.

"É menina! Eu não estou acreditando! Meu Deus! Que Benção! O Bentinho vai ganhar uma irmã! Gente será um sonho? Deus seja louvado! Agora nosso mundo vai virar cor de rosa também! Uma princesa, obrigada a Deus! A todos que estiveram conosco! Especialmente a todos os nossos familiares, amigos e é claro, quem fez essa festa linda ficar inesquecível…", celebraram.

Na última sexta-feira, 5, o casal anunciou que estão à espera do segundo filho. Os ex-participantes do BBB 13 dividiram a notícia pelo Instagram: "Sim, nosso mais novo amor já está a caminho! Estamos radiantes de tanta felicidade, o quanto que já queríamos este bebê 2! E é real! Já está aqui! Deus é maravilhoso e sábio em todas as coisas!."

"Quanta gratidão por uma nova vida chegando em nossa família! Bebê, já te amamos muito! E seu irmão só fala o tempo todo o quanto quer você aqui para brincar com ele", completaram.

Confira o momento da descoberta do sexo do segundo filho de Kamilla e Elieser:

