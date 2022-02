Kamilla Salgado curte dia no parque ao lado de Eliéser Ambrósio, Bento e cachorrinhos

Em clique, Kamilla Salgado, Eliéser, Bento e doguinhos surgem se divertindo em parque em SP

10/02/2022

Kamilla Salgado (34), Eliéser Ambrósio (37) e Bento (1) estão sempre curtindo momentos juntinhos em família.

Nesta quinta-feira, 10, não foi diferente.

Ao lado dos dois cachorrinhos da família, os três decidiram ir passar um dia no Parque da Independência, em São Paulo.

Super aberta com os seguidores do Instagram, é claro que a influenciadora digital publicou um registro do momento.

Na imagem, ela apareceu com o herdeiro no colo enquanto o DJ estava segurando os dois pets, cada um em um braço.

“Amores da minha vida! Tem coisas que não conseguimos explicar, apenas sentir! E o meu amor por vocês é algo divino”, se declarou a musa.

Além disso, ela acrescentou hashtags como “deus no comando”, “deus protege” e "família” na legenda.

“Família é tudo”, comentou o ex-participante do BBB na publicação da amada.

