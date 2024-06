Por que a filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi foi batizada duas vezes? Entenda

Por que Mavie foi batizada duas vezes? Neymar Jr e Bruna Biancardi compartilharam detalhes sobre nova cerimônia de batismo da filha

Na última segunda-feira, 17, Neymar Jr usou as redes sociais para revelar que sua filha, Mavie, foi batizada pela segunda vez. Apesar de não esclarecer detalhes da decisão, ele mostrou que consagrou a pequena em uma religião diferente da primeira cerimônia, devido às diferentes crenças entre ele e a mãe da menina, Bruna Biancardi.

Em seu perfil no Instagram, Neymar contou que agora a pequena também foi apresentada ao seu pastor, André Fernandes. Nos cliques, a bebê, que tem apenas oito meses, aparece posando ao lado dos papais orgulhosos e do líder religioso do jogador de futebol, que é evangélico, enquanto a mãe da menina é católica.

Apesar de não seguirem a mesma religião, Bruna e Neymar participaram das cerimônias de batismo organizadas um do outro. Inclusive, o craque do futebol compartilhou um álbum de fotos do dia em que sua pequena foi apresentada na igreja católica. Após as duas cerimônias, eles curtiram festas luxuosas na casa da família.

Em suas redes sociais, Bruna exibiu detalhes da organização da primeira festinha. Ela contou que inicialmente, seu plano era fazer apenas um ‘bolinho’ para comemorar a ocasião, mas ela acabou contratando uma equipe de decoradores e um enxoval personalizado para Mavie e também para sua afilhada, Marina, que foi batizada no mesmo dia.

“Tá ficando a coisa mais linda, eu disse que ia ser só um bolinho e vocês vão ver o que virou o bolinho”, ela brincou e mostrou detalhes da decoração do evento, em tons neutros. Além disso, Biancardi exibiu o enxoval novo das meninas: “A gente resolveu fazer juntas esse dia especial e obviamente fizemos também o enxoval em conjunto”, contou, veja fotos:

Vale lembrar que Neymar Jr oficializou seu relacionamento com Bruna Biancardi em 2022. Entre idas e vindas, o casal revelou que estava à espera da primeira herdeira, Mavie, no ano passado. Apenas um mês após o nascimento da primogênita, decidiram se separar e, desde então, levantam especulações ao aparecerem juntos em diversos eventos.

Ex-affair de Neymar Jr deixa escapar status de relacionamento do jogador:

Ex-affair de Neymar Jr, a cantora e influenciadora digital Gabily, surpreendeu ao deixar escapar o status atual do relacionamento do jogador. Através das redes sociais, a artista negou qualquer envolvimento com o craque, mas confirmou que ele está atualmente comprometido, em meio aos rumores de uma reconciliação com Bruna Biancardi.

Tudo começou quando Neymar Jr postou um vídeo dizendo que tinha pegado o carro emprestado de Gabily. Em tom de brincadeira, ele revelou que o veículo estava sem gasolina e disse que precisaria abastecê-lo. Nas redes sociais, o momento repercutiu e deu início aos rumores de um possível novo affair entre o jogador e a cantora, que negou e afirmou que ele está em um relacionamento.