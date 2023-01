Pedro Scooby atualiza sobre a internação da filha caçula, Aurora

Pedro Scooby fala sobre a saúde da filha caçula, Aurora, que passou por cirurgias logo após nascer: 'Notícias boas'

O surfista Pedro Scooby encantou seus fãs ao atualizar sobre o estado de saúde da filha caçula, Aurora, fruto do casamento com Cintia Dicker. A bebê nasceu há poucos dias e está internada para se recuperar das duas cirurgias que precisou fazer logo após o seu nascimento.

Neste domingo, 1º, o atleta contou que foi visitar a bebê no hospital nesta manhã e recebeu boas notícias . “Vim aqui fora da maternidade dar uma respirada. Estou muito feliz. Notícias boas para Cintia, notícias boas para a Aurora”, disse ele, sem dar detalhes sobre qual foi a cirurgia feita pela herdeira.

Logo depois, ele completou: “Acho que eu não falei isso aqui antes, mas eu sou muito grato por toda a equipe que está cuidando da Aurora. Todos os médicos, enfermeiros... Não tenho palavras para agradecer”.

Pedro Scooby ainda contou que passou o réveillon em cada com Cintia Dicker, que já recebeu alta da maternidade, e outros familiares. Ele contou que está indo com Cintia para a maternidade para visitar a filha Aurora, que continua internada, em vários horários ao longo do dia, mas a esposa já pode ir para casa em alguns momentos.

Pedro Scooby e Cintia Dicker - Foto: Reprodução / Instagram

Pedro Scooby levou os filhos mais velhos na maternidade

Nesta terça-feira, 27, Pedro Scooby (34) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento muito especial que viveu com os filhos. O surfista levou Dom, de 10 anos, e os gêmeos, Bem (7) e Liz (7), para conhecerem a irmã caçula, Aurora, fruto de seu relacionamento com Cintia Dicker, que nasceu na madrugada de hoje, no Rio de Janeiro.

No Stories de seu Instagram, Scooby encantou os internautas ao mostrar as crianças abraçando e beijando a barriguinha da modelo. Como já se esperava, os herdeiros do ator ficaram muito encantados com a chegada da nova irmãzinha e até brincaram no quarto da maternidade.