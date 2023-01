O que aconteceu com Aurora? Relembre o nascimento da filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker

Filha da modelo e de Pedro Scooby, a pequena Aurora ficou dias internada após seu nascimento

Aurora, filha do surfista Pedro Scooby (34) e da modelo Cintia Dicker (36) nasceu em 27 de dezembro do ano passado. Pouco tempo após o nascimento da bebê, o atleta revelou que ela tinha passado por algumas complicações e que precisou fazer duas cirurgias. "A Aurora passou por uma cirurgia quando nasceu, e hoje ela passou por outra", explicou para os fãs, na época.

Sem dar mais detalhes, o surfista afirmou que sua família passava por um momento delicado e que contava com a ajuda de pessoas próximas a ele e seus familiares. "As pessoas mais próximas de mim já sabiam que isso está acontecendo, meus filhos sabiam, a mãe deles também, mas está tudo bem, vai dar tudo certo."

Dicker chegou a passar a virada do ano no hospital com a filha, que passou dias na Unidade de Terapia Intensiva, a UTI. E, pouco tempo após as comemorações de Ano Novo, em 4 de janeiro, o também ex-BBB publicou um vídeo emocionado e disse que havia sido um dia difícil para a filha. Mesmo assim, o casal não informou o motivo das intervenções cirúrgicas da menina.

No dia seguinte, em 5 de janeiro, Scooby publicou, em seu Instagram, uma foto de um terço e agradeceu pelas orações que está recebendo. "Aurora passou por um procedimento hoje mas agora está tudo bem. Se Deus quiser em breve vamos para casa", explicou sobre a terceira cirurgia que a pequena passou.

O quadro teve uma melhora significativa alguns dias depois, em 9 de janeiro, quando a bebê deixou a incubadora e foi para o berço. "Ela foi promovida! Da incubadora para o bercinho", celebrou a modelo, em uma publicação realizada em seu perfil oficial do Instagram. Junto com a comemoração, Dicker ainda mostrou para os seguidores a roupa escolhida para a filha, e afirmou que se tratava do primeiro look que Aurora usou.

Um dia mais tarde, em 10 de janeiro, a primeira filha do casal deixou o hospital e foi para casa. "Chegou o grande dia! Nossa princesa guerreira Aurora está em casa! Sem palavras para agradecer toda a equipe, nunca na vida vamos esquecer o que vocês fizeram por nós!", escreveu o surfista, junto com a foto da bebê de olhos fechados e sorridente.

Na manhã desta quarta-feira, 18, o atleta participou do programa Encontro na Globo e falou sobre o mistério por trás dos problemas de saúde de sua filha recém-nascida. “Eu falei que ia deixar a mãe falar sobre isso, porque acho que foi um momento que para mãe ainda foi mais difícil do que para mim como pai. Se um dia ela resolver falar, vai ficar por conta dela”, acrescentou o surfista, que decidiu não expor o diagnóstico da filha.

Scooby também contou que ele e amada já tinham conhecimento dos problemas de saúde antes mesmo do nascimento da pequena, que recebeu o diagnóstico enquanto o casal morava em outro país: “A gente sempre foi muito positivo, não foi esse retorno que a gente teve em Portugal’", e acrescentou: “Foi um dos motivos para a gente voltar a morar no Brasil, porque graças a Deus, os maiores especialistas sobre o que ela tinha estão no Brasil.”