Cintia Dicker exibe fotos inéditas para celebrar 4 meses da filha, Aurora

Modelo Cintia Dicker se derrete no mesversário da pequena Aurora, fruto do relacionamento com surfista Pedro Scooby

A modelo Cintia Dicker (36) comemorou os 4 meses da primogênita Aurora, fruto do relacionamento com o surfista Pedro Scooby (34), na última quarta-feira, 26. Pelo Instagram, a mamãe babona compartilhou alguns registros inéditos do parto da menina e ainda encantou ao mostrar a pequena vestida com um look fofo.

Nos cliques do parto, Aurora aparece utilizando uma cânula nasal. Antes mesmo de nascer, a pequena foi diagnosticada com gastrosquise, uma anomalia que acontece na parede abdominal que não é fechada completamente, deixando o intestino exposto, o que pode causar infecções e algumas outras complicações ao bebê.

Por isso, logo após seu nascimento em dezembro do ano passado, a recém-nascida ficou hospitalizada e precisou passar por alguns procedimentos cirúrgicos para tratar a condição. Mas Cintia mostrou que a pequena está firme e forte ao compartilhar um último registro em que Aurora aparece esbanjando fofura com um look encantador em seu quarto mês de vida.

Cintia Dicker exibe fotos inéditas de Aurora - Reprodução/Instagram

Cintia Dicker exibe novas fotos de Aurora após nascimento - Reprodução/Instagram

Cintia Dicker mostra registros do parto de Aurora - Reprodução/Instagram

Cintia Dicker e Pedro Scooby comemoram primeira páscoa de Aurora:

Cintia Dicker paralisou o Instagram ao compartilhar um clique fofo de sua filha, Aurora, de apenas três meses. No registro, a pequena surgiu vestida de coelhinha para celebrar a sua primeira páscoa ao lado da mamãe no Rio Grande do Sul enquanto visitava a família. O papai coruja, Pedro Scooby ficou no Rio de Janeiro.

No clique, aparece apenas as perninhas fofas da bebê Aurora, que surge fantasiada com um rabinho do animal na sua primeira páscoa: "Feliz páscoa. Aproveite a Páscoa para fazer as pazes com o mundo e com a sua espiritualidade”, a modelo escreveu na legenda do registro para celebrar a data especial.