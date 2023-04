Cintia Dicker se derrete ao flagrar Dom em momento fofo com Aurora: “Não dá”

Cintia Dicker registra momento encantador entre os filhos do surfista Pedro Scooby, o primogênito Dom e a caçula Aurora

Dom (11), o filho mais velho de Pedro Scooby (34), fruto do relacionamento com a atriz Luana Piovani (46), mora em Portugal com a mãe, mas está passando as férias no Brasil com o pai. Nesta terça-feira, 04, o primogênito do surfista protagonizou um momento fofo ao lado da irmãzinha mais nova, a pequena Aurora, de apenas três meses.

No registro, compartilhado nos stories pela modelo Cintia Dicker (36), a mãe da recém-nascida se derrete ao ver o carinho do primogênito do marido com sua única filha. Dom aparece encantado e dá um beijinho na cabeça da irmãzinha que está em seu colo. Vestida de branco, a bebê aparece atenta e fita a câmera com seus olhos azuis.

“Não dá”, Cintia se derreteu na legenda do registro. Em seguida, a ruiva mostrou uma pilha de roupinhas fofas de Aurora: “Sempre odiei fazer mala, mas essa aqui tá uma coisa, não dá”, repetiu várias vezes exaltando a fofura enquanto dava zoom em alguns mini acessórios da pequena, como óculos escuros e sapatinhos.

Cintia Dicker compartilha momento fofo de Dom com Aurora - Reprodução/Instagram

Cintia Dicker abre álbum de fotos da filha com Pedro Scooby e web compara

Cintia Dicker se derreteu ao dividir com seus seguidores registros da filha no mês de março. Em sua conta no Instagram, a mamãe de primeira viagem abriu um álbum de vários cliques fofos da pequena, que nasceu em dezembro do ano passado e precisou passar por cirurgias e internações por conta de um problema de saúde congênito.

Nos comentários da publicação, os seguidores da modelo ficaram chocados com a beleza da bebê e destacaram a semelhança, tanto com o pai, quanto com mãe: "Chocada porque é a cara do pai com os olhos da mãe", destacou uma seguidora. “Que bebê mais lindaaaa. Aurora desde cedo uma guerreira e fruto de um amor puro", se derreteu mais uma.